เศรษฐา ส่งแจกันดอกไม้ อวยพรวันเกิด อนุทิน ด้าน บิ๊กป้อม มอบรูปปั้นเทพเจ้ากวนอู
เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา บรรดาบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองและภาคเอกชน ยังคงทยอยส่งดอกไม้อวยพรวันคล้ายวันเกิดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย อายุครบ 59 ปี อาทิ นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี และภริยา พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน รวมถึงนายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) และภรรยา นางสุวรรณา ศิลปอาชา
นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มอบหมายให้ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย โฆษกพรรค นำแจกันดอกไม้ พร้อมกับรูปปั้นเทพเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการยกย่องและเคารพบูชาอย่างสูงในวัฒนธรรมจีน โดยกวนอูเป็นตัวละครสำคัญในวรรณกรรมสามก๊ก มีชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความจงรักภักดี และความกล้าหาญ มามอบให้กับนายอนุทินเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วย