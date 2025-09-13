การเมือง

อนุทิน ยันไม่เปิดด่านตอนนี้ ชี้ต้องฟังเสียงปชช. ไม่ปิดโอกาสเจอ ‘ฮุน มาเนต’

อนุทิน

อนุทิน ชัด ไม่มีเปิดด่านตอนนี้ ยัน ต้องฟังเสียงประชาชน ไม่ปิดโอกาสเจอหน้า ‘ฮุน มาเนต’ หวังได้ข้อสรุปบางเรื่อง แต่ไม่ได้ยอมให้ไทยเสียเปรียบ ลั่น “ลงพื้นที่แน่ ที่ผ่านมาขยันลงจนโดนไล่ออก”

เมื่อเวลา 16.15 น. วันที่ 13 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกระแสคัดค้านเรื่องการเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า เรายังไม่เปิด เรารอฟังเสียงพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว ซึ่งคำว่าเปิดด่านจะต้องมีการทำข้อตกลงต่างๆ มากมาย ทั้งการเจรจา และทางการทหาร โดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยก่อน คือ ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และความปลอดภัยของประเทศ ซึ่งจะต้องไม่มีการยิงกัน หรือมีอาวุธมาจ่อกัน

นายอนุทินกล่าวต่อว่า เมื่อเราเข้าไปบริหารประเทศแล้ว ตนก็จะให้ข้อสั่งการ หรือนโยบายกับ รมว.กลาโหม ในรัฐบาลชุดใหม่ได้ไปดำเนินการ ทั้งการถอนอาวุธ และกับระเบิด เพื่อการสร้างความมั่นใจว่าเกิดความปลอดภัยกับผู้คนทั้งสองประเทศ ดังนั้น กว่าเราจะไปถึงจุดนั้นยังอีกไกล แต่เราก็ต้องไปถึงจุดนั้น จะให้เราทะเลาะกับเพื่อนบ้านชั่วกัลปาวสานคงเป็นไปไม่ได้ และการจะใช้มาตรการรุนแรงโดยไม่มีการเจรจาเลย เมื่อถึงเวลาต่างคนต่างถือทิฐินั้น การเจรจาก็ไม่ไปถึงไหน จึงต้องใช้ทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ การพูด การทหาร การผ่อนคลาย และการกดดันต่างๆ

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีโอกาสจะได้เห็นนายกฯไทย-กัมพูชา เจอกันหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า การเจอกันไม่ได้หมายความว่าต้องยอมกันหรือไม่ เพราะการเจอกันอาจทำให้บรรยากาศหลายอย่าง หรือสิ่งที่พูดแล้วไม่เข้าใจกัน หาข้อสรุปบางอย่างได้ แต่สิ่งสำคัญคือ เราจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเสียเปรียบ ในความเป็นนายกฯของไทย โดยเรื่องเสียดินแดนไม่ต้องมาพูดกับตนอยู่แล้ว เรื่องที่จะทำให้คนไทยเป็นอันตราย ตนก็จะไม่ให้เกิดขึ้น

“เป็นนายกฯประเทศไทย ไม่ใช่นายกฯประเทศอื่น เพราะฉะนั้นต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย ของคนไทย เป็นประเด็นหลักอยู่แล้ว” นายอนุทินกล่าว

ส่วนจะลงไปรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเปิดด่านหรือไม่ นายอนุทินร้องโถ่ พร้อมกล่าวว่า “เรื่องลงพื้นที่ มีใครสู้ผมได้” ซึ่งตนก็ลงพื้นที่มาตั้งแต่เป็น รมว.สาธารณสุข และ รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่จนเขาเชิญออกจำไม่ได้หรือ ขยันจนถูกไล่ออก

ADVERTISMENT

เมื่อถามว่า จะทันในระยะเวลา 4 เดือนหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เรามีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน ตราบใดที่เรายังอยู่ในขอบเขตอำนาจที่เรามี เราก็ต้องใช้อย่างเต็มที่ แต่จะใช้ได้ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์