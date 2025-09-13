นิพนธ์ รับ นิธิยา ปัดรับตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ เหตุต้องดูแลธุรกิจครอบครัว พร้อมหนุนรัฐบาล

นิพนธ์ รับ “นิธิยา” ปัดรับตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ เหตุต้องดูแลธุรกิจ ยัน ไม่ส่งคนในครอบครัวแทน พร้อมหนุนภารกิจรัฐบาล
เมื่อเวลา 16.50 น. วันที่ 13 กันยายน ที่พรรคภูมืใจไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นางสาวนิธิยา บุญญามณี บุตรสาว ไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยยอมรับว่าเป็นความจริง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าบุตรสาวของตนได้ถูกทาบทาม ให้ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ จึงขอโอกาสนี้แจ้งให้ทุกคนทราบแล้วตนได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ว่านางสาวนิธิยา ไม่ประสงค์ ที่จะเข้าร่วมในคณะรัฐมนตรี
เนื่องจากติดภารกิจทางบ้าน ที่เป็นธุรกิจครอบครัวและหาคนมาดูแลแทนไม่ได้ กำลังขยายการผลิตโดยโรงงานที่นางสาวนิธิยาดูแลอยู่กำลังมีการขยายการผลิต และการตลาด ซึ่งต้องตัดสินใจจนวินาทีสุดท้าย เพราะไม่เช่นนั้นจะกระทบกับธุรกิจที่บ้าน ที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์ ซึ่งเมื่อหาคนมาแทนไม่ได้จึงตัดสินใจไม่รับตำแหน่ง ก็ต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและทีมงานทุกคน ที่ได้ให้โอกาส
อย่างไรก็ตาม ตนยินดีที่จะสนับสนุนภารกิจของนายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนและผลักดันโครงการต่างๆ
เมื่อถามย้ำว่า จะไม่ส่งคนอื่นขึ้นมาแทนนางสาวนิธิยาใช่หรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าวว่า ไม่มี ขณะที่นายสรรเพชญ บุญญามณี สส. สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ บุตรชาย ก็ไม่รับตำแหน่ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะที่ผ่านมาเป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้น