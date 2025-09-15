เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

|ผู้เขียน
⦁…รัฐบาลภูมิใจไทย โดยกัปตันใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯนัมเบอร์ 32 ปล่อยของ โชว์เฟ้นรัฐมนตรี ร่วมทีมบริหาร เดบิวต์คนนอก นักบริหารจัดการมืออาชีพหลายคนได้สวยงามยิ่ง นักวิชาการ-ภาคธุรกิจเอกชนดีดนิ้วชม เป็นรัฐบาลอายุสั้นแต่วิสัยทัศน์ยาวไกล ใช้คนถูกกับงาน ต่างกับพรรคแกนนำในอดีต ที่มักให้น้ำหนักกับทายาท วงวานศ์ว่านเครือ ตั้ง ครม.ต่างตอบแทนกลุ่มทุนการเมือง ธุรกิจ จึงไม่แปลกที่เมื่อแถลงเปิดตัว จะเรียก เสียงปรบมือ กดไลค์ ประชาชนพออุ่นใจ สร้างความเชื่อมั่นได้ระดับหนึ่ง
⦁…นอกจาก สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ที่ได้รับการวางตัวเป็น รมว.ต่างประเทศ เดอะโด่ง-อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ว่าที่ รมว.พลังงาน โอเอสเคคอนเน็กชั่น เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ว่าที่รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังป้ายแดง ล่าสุดภูมิใจไทยเปิดตัวศุภจี สุธรรมพันธุ์ สาวแกร่งซีอีโอดุสิตธานี นั่งเก้าอี้ กุมบังเหียนกระทรวงพาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีข้าวนอกนาอีกคน ที่เข้ามาช่วยยกระดับหน้าตา เสริมภาพลักษณ์รัฐบาล
⦁…โจทย์ร้อน วาระเร่งด่วนของรัฐบาลพรรคสีน้ำเงิน ที่ต้องถือธงนำเดินหน้า แก้ไข คลี่คลายปัญหา ลดผลกระทบโดยเร็ว เป็นโจทย์เดียวกันกับที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ยุคก่อนหน้าเผชิญ นั่นคือ วิกฤตเศรษฐกิจ ปมการค้า ปัญหาปากท้องประชาชน และพิษภัยความมั่นคง กรณีพิพาทกัมพูชา เพียงแต่ว่า รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยมีเวลา แค่ 4 เดือนเท่านั้น แต่ก็เป็น 4 เดือนที่มีความหมายยิ่งต่ออนาคตทางการเมือง ของ อนุทิน ชาญวีรกูล และพลพรรคภูมิใจไทยเมื่อเต็มใจรับทุกเงื่อนไข เรื่องอายุขัยรัฐนาวา มีหรือมือระดับนี้จะไม่รู้ว่ามิอาจใช้เป็นข้ออ้าง แก้ตัวไม่มีผลงานได้ในวันข้างหน้า
⦁…1 ไตรมาสเศษระยะสั้นๆ นี้ ว่ากันว่า ถ้า อนุทิน นำทีมบริหาร ประคับประคองบ้านเมืองไปได้ดีระดับหนึ่ง ไม่เสื่อมทรุดเลวร้าย ประเทศชาติมีความหวัง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เรื่องใกล้ตัว หากไม่ฝืดเคือง ชาวบ้านอยู่ได้ ภูมิใจไทยก็รอด แต่ถ้าตรงกันข้ามละก็ ยุบสภาเลือกตั้งก็เหนื่อย วันนี้อนาคตอยู่ในกำมือภูมิใจไทย ไม่ต้องให้ใครลิขิตอีกต่อไปเหลือแต่ ต้องพิสูจน์ฝีมือ การบริหารเท่านั้น ระยะเวลาสำคัญแน่ แต่น่าเชื่อได้ว่า ถ้าเนื้องานได้สัดส่วนกับระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง เคพีไอตัวชี้วัดตัดสินโดยประชาชน หรือใครก็ตาม ผลจะออกมาเชิงบวก
⦁…อีกขาวาระสำคัญ งานในฝ่ายนิติบัญญัติ โจทย์อันเป็นไฟต์บังคับตามเอ็มโอเอ ที่ภูมิใจไทยลงนามในข้อตกลงกับพรรคประชาชนไว้ แก้รัฐธรรมนูญ ถูกขีดเส้นใต้ตัวหนาโต ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วหากรื้อใหญ่-จัดทำร่างใหม่ทั้งฉบับ ต้องทำประชามติ 3 ครั้ง ครั้งแรกกับครั้งที่สองมัดรวมกันได้ แต่จะให้ประชาชนเลือก ส.ส.ร.โดยตรง มาดำเนินการยกร่างมิได้ ในหัวข้อวิพากษ์ วิจารณ์ก็ว่ากันไป แต่นอกเหนือประเด็นว่าด้วยเส้นแบ่งล้ำเส้น พรรคการเมืองทั้งหลายต้องร่วมมือแก้ไข ออกแบบใหม่ สูตรการทำให้ยึดโยงประชาชน และมีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยสากล หาได้ปิดตาย ยังมีมากไอเดีย
⦁…เรื่องวิจิตรพิสดาร แต่คงเป็นธรรมดาสำหรับการเมืองไทยกระมัง พรรคการเมืองหลายค่าย ออกมาแสดงความห่วงใย พรรคประชาชน ทำนอง เสียรู้ สู้เหลี่ยมความเก๋า ภูมิใจไทยไม่ได้ เตือนพังแบบไม่รู้ตัว คะแนนนิยมตกต่ำ ประชาชนหันหลังให้ ทั้งที่หากสถานการณ์เป็นอย่างนั้น น่าจะเป็นผลดีต่อพรรคอื่น ที่เป็นคู่แข่งในสนามเลือกตั้ง สานฝันแลนด์สไลด์เป็นจริง พรรคประชาชนเขายังไม่ห่วงตัวเองเลย มิหนำซ้ำยังพร้อมรับผิดชอบ ดีลประหลาด มั่นหน้ามากว่าตัดสินใจถูกต้อง ไม่มีใครห่วงเพื่อไทย!!?
⦁…เฉลิมชัย ศรีอ่อน ไขก๊อกหัวหน้าประชาธิปัตย์ ระบุเหตุผลด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ เป็นการลาออกในห้วงการเมืองเปลี่ยนขั้ว ขณะวางตัวรัฐมนตรี และมีไทม์ไลน์ยุบสภา เลือกตั้งใหม่ค่อนข้างชัดเจน และที่เด่นชัดอีกประการ คือ มีการใช้บริการ เอาต์ซอร์ส ส.ส.ข้ามพรรค แบบเดย์ไนต์ สแตนด์ การทิ้งเก้าอี้ที่ดูเหมือนธรรมดา จึงถูกจับตาจากคอการเมืองว่า อาจไม่ธรรมดา