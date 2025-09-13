อนุทิน ขอพรวัย 59 ปี ให้ประเทศชาติสงบสุข ด้านทีม อบจ.สงขลา ขน 20 สจ. ยื่นสมัครสมาชิกพรรค

อนุทิน ขอพรวัย 59 ปี ให้ประเทศชาติสงบสุข ด้านทีม อบจ.สงขลา ขน 20 ส.จ. ยื่นสมัครสมาชิกพรรค
เมื่อเวลา 16.15 น. วันที่ 13 ก.ย. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 59 ปี ว่า ขอให้ประเทศชาติสงบสุข เจริญก้าวหน้า ประชาชนสามัคคี อยู่ดีกินดี ซึ่งเป็นคำขอมาโดยตลอด ไม่ใช่เพียงปีนี้เท่านั้น
นายอนุทินกล่าวต่อว่า สำหรับปีนี้ซึ่งเป็นปีครบรอบ 59 ปี คงแตกต่างจากทุกปี เพราะต้องทำงานหนักขึ้นหลายเท่าตัว แต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ “อย่างน้อยได้บอกไปแล้วว่า ไม่มีวันหยุด ก็ต้องไม่มีวันหยุดจริงๆ”
ทั้งนี้ ภายหลังการสัมภาษณ์ นายอนุทินได้เดินไปทักทายผู้ที่มาอวยพรวันเกิด โดยพบ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายก อบจ.สงขลา และทีมงาน อบจ.สงขลา ประมาณ 20 คน ที่ได้ยื่นเอกสารสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยกับมือนายอนุทิน พร้อมกล่าวว่า ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคใดตั้งแต่เกิด นายอนุทินได้พูดเป็นภาษาใต้ว่า “ยินดีต้อนรับ”
โดย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย ได้พูดแซวว่า “ยกทีมสงขลา” ขณะที่นายอนุทินพูดสำทับว่า “กระบี่ด้วยสิ” ทำให้นายสฤษฏ์พงษ์กล่าวว่า “กระบี่ยกแล้วครับ” นายอนุทินจึงหันไปหานายทวี สุระบาล ส.ส.ตรัง ว่า “ตรังด้วย”
ด้าน นายทวีระบุว่า ตรังยกไปก่อนแล้ว ก่อนที่นายสฤษฏ์พงษ์จะระบุทิ้งท้ายว่า อันดามัน 6 จังหวัดไปแล้วครับ
จากนั้น นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้นำดอกไม้มาอวยพรนายอนุทิน พร้อมกระซิบอวยพรว่า “4+4 นะครับ”