เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน เข้าพรรคภูมิใจไทย เผย ซื้อแจ็คเก็ตให้พ่อวันเกิด ไว้ใส่ทำงาน

เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน เข้าพรรคภูมิใจไทย อวยพรวันเกิดพ่อ ขอให้มีความสุข อายุยืนยาว เผย ซื้อแจ็คเก็ตให้พ่อไว้ใส่ทำงาน
เมื่อเวลา 19:02 น. วันที่ 13 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายเศรณี ชาญวีรกูล บุตรชายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย
โดยผู้สื่อข่าวถามว่า ได้อวยพรอะไรให้กับนายอนุทินบ้าง นายเศรณี กล่าวว่า ขอให้มีความสุขมากๆ อายุยืนยาว
ผู้สื่อข่าวถามว่า นายอนุทินว่าอย่างไรบ้าง นายเศรณี ตอบว่า ก็หอมแก้มกัน ส่วนได้มอบของขวัญอะไรให้กับนายอนุทิน นายเศรณี ระบุว่า ซื้อเสื้อแจ็คเก็ตไว้ให้ใส่ทำงาน