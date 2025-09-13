แกนนำรัฐบาล ร่วมเบิร์ธเดย์ 59 ปี อนุทิน ชื่นมื่น ส.ส.อวยพร หลังเลือกตั้งขอให้เป็นนายกฯอีก 4 ปี
เมื่อเวลา 19.45 น. วันที่ 13 ก.ย. ที่พรรคภูมิใจไทย ได้จัดงานวันเกิดครบรอบ 59 ปี ให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยมีพรรคร่วมรัฐบาล อาทิ พรรคกล้าธรรม นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม, นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม, นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ บุตรชายนายสันติ, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ว่าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รวมถึงบุคคลในครอบครัว เช่น ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา, เศรณี และนัยน์ภัค ชาญวีรกูล บุตรชาย และบุตรสาวของนายอนุทิน, น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์และเป่าเค้ก โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น
อย่างไรก็ตาม สำหรับเค้กวันเกิดในปีนี้ ทางพรรคภูมิใจไทยได้จัดทำเป็นรูปนายอนุทินกำลังถือเสื้อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเบอร์ 32 ซึ่งหมายถึงเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ภายหลังจากที่ร้องเพลงจบแล้ว ได้มี ส.ส. ภายในงานตะโกนว่า หากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 4 เดือนตามเงื่อนไขยุบสภาแล้ว และหากมีการเลือกตั้ง ขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีก 4 ปี