อนุทินยันไม่เปิดด่านตอนนี้ ฟังปชช. ผบ.ปู เยี่ยมกำลังพลอีสานใต้
เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกระแสคัดค้านเรื่องการเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชาว่า ยังไม่เปิด รอฟังเสียงประชาชนอยู่แล้ว คำว่าเปิดด่านจะต้องมีการทำข้อตกลงต่างๆ มากมาย ทั้งการเจรจาและทางการทหาร จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยก่อน คือ ความปลอดภัยประชาชนและความปลอดภัยของประเทศ จะต้องไม่มีการยิงกันหรือมีอาวุธมาจ่อกัน
นายอนุทินกล่าวว่า เมื่อเราเข้าไปบริหารประเทศแล้ว จะให้ข้อสั่งการหรือนโยบายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปดำเนินการ ทั้งการถอนอาวุธและการกู้กับระเบิด เพื่อการสร้างความมั่นใจว่าเกิดความปลอดภัยกับผู้คนทั้งสองประเทศ ดังนั้น กว่าจะไปถึงจุดนั้นยังอีกไกล แต่ก็ต้องไปถึงจุดนั้น จะให้ทะเลาะกับเพื่อนบ้านชั่วกัลปาวสานคงเป็นไปไม่ได้ และการจะใช้มาตรการรุนแรงโดยไม่มีการเจรจาเลย เมื่อถึงเวลาต่างคนต่างถือทิฏฐินั้น การเจรจาก็ไม่ไปถึงไหน จึงต้องใช้ทั้งศาสตร์ ทั้งศิลป์ การพูด การทหาร การผ่อนคลาย และการกดดันต่างๆ
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีโอกาสจะได้เห็นนายกฯไทย-กัมพูชา เจอกันหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า การเจอกันไม่ได้หมายความว่าต้องยอมกันหรือไม่ เพราะการเจอกันอาจทำให้บรรยากาศหลายอย่างหรือสิ่งที่พูดแล้วไม่เข้าใจกัน หาข้อสรุปบางอย่างได้ แต่สิ่งสำคัญคือ เราจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเสียเปรียบ ในความเป็นนายกฯของไทย เรื่องเสียดินแดนไม่ต้องมาพูดกับตนอยู่แล้ว เรื่องที่จะทำให้คนไทยเป็นอันตราย ก็จะไม่ให้เกิดขึ้น
เป็นนายกฯประเทศไทย ไม่ใช่นายกฯประเทศอื่น เพราะฉะนั้นต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย ของคนไทย เป็นประเด็นหลักอยู่แล้ว นายอนุทินกล่าว
เมื่อถามว่าจะลงไปรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเปิดด่านหรือไม่ นายอนุทินร้องโถ่ พร้อมกล่าวว่า เรื่องลงพื้นที่ มีใครสู้ได้ ลงพื้นที่มาตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จนเขาเชิญออกจำไม่ได้หรือ ขยันจนถูกไล่ออก
เมื่อถามว่า จะทันในระยะเวลา 4 เดือนหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เรามีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน ตราบใดที่เรายังอยู่ในขอบเขตอำนาจที่เรามี เราก็ต้องใช้อย่างเต็มที่ แต่จะใช้ได้ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
วันเดียวกัน ที่ จ.สุรินทร์ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก/ เดินทางไปติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมี พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.วีรยุทธ รักศิลป์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.สมภพ ภารเวช ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และ พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ให้การต้อนรับ โดย ผบ.ทบ.ได้เข้าสักการะพระพุทธรักษา นักรบกล้าอีสาน และพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จากนั้น ผบ.ทบ.ได้ลงพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้บังคับหน่วยระดับกองพันของหน่วยที่ปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่ชายแดน และได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละและอดทนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งในช่วงที่ผ่านมาและปัจจุบัน ซึ่งคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกได้ติดตามสถานการณ์และรับทราบการปฏิบัติในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การมาพบปะผู้บังคับหน่วยระดับกองพันในครั้งนี้ ถือเป็นการนำความห่วงใยของกำลังพลกองทัพบกจากส่วนกลางและหน่วยขึ้นตรงมามอบให้กับกำลังพลแนวหน้า โดยขอให้ผู้บังคับหน่วยสำรวจและดำรงความพร้อมของหน่วยตามแผนปฏิบัติของกองทัพบก เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป