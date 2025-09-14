พท.แนะ ภท.ปัดฝุ่นนโยบายรถไฟฟ้า 40 บาทตลอดทั้งวัน หลังไม่สานต่อรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

พท.แนะ ภท.ปัดฝุ่นนโยบายรถไฟฟ้า 40 บาทตลอดทั้งวัน หลังไม่สานต่อรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายของเพื่อไทย ชี้ช่วยค่าใช้จ่ายคนกรุงเทพ-ปริมณฑล
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มีแนวคิดไม่ดำเนินการโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยว่า ถือเป็นสิทธิของรัฐบาลใหม่โดยชอบธรรม ว่าจะสานต่อนโยบายของรัฐบาลเดิมหรือไม่ แต่นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย มีจุดประสงค์สำคัญ คือ ลดรายจ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แม้นายกฯ จะมองว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นเรื่องภาระของรัฐบาล โดยการอ้าง ว่าจะชดเชยให้กับเอกชน แต่หากย้อนไปดูนโยบายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยในปี 2566 ก็เสนอนโยบายรถไฟฟ้า 40 บาทตลอดทั้งวัน ที่พูดเอาไว้ด้วยความสวยหรูว่ารถไฟฟ้าเป็นทางออกของคนกรุงเทพฯ ที่ทุกคนขึ้นได้ และค่าโดยสารต้องไม่เป็นอุปสรรค หรือปัญหาของคนทุกกลุ่ม พรรคภูมิใจไทยจึงมีนโยบายออกตั๋วรถไฟฟ้าเป็นตั๋วรายวัน วันละ 40 บาท กี่เที่ยวก็ได้ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
นายดนุพร กล่าวอีกว่า ถ้าจะยกเลิกนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายของพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยก็อยากเรียกร้องให้นำนโยบายรถไฟฟ้า 40 บาทตลอดทั้งวันกลับมาใช้ให้ประชาชน เพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แม้พรรคภูมิใจไทยไม่ได้มี สส.แม้แต่คนเดียวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่นโยบายนี้เป็นการช่วยเหลือช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงขอให้รีบปัดฝุ่นนโยบายดังกล่าวมาปรับใช้ แม้รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยจะมีอายุไม่นานนัก แต่นโยบายนี้จะช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้