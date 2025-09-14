‘อลงกต’ เผย กมธ.ติดตามงบฯ ส.ว. เชิญ ททท.-สำนักนายกฯ สอบงบซอฟต์พาวเวอร์ 15 ก.ย.นี้ ไล่เส้นทางล็อกสเปกให้คนใกล้ชิดได้งาน-ความคุ้มค่าใช้งบประมาณ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายอลงกต วรกี ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงวาระการประชุมกมธ.ฯ ในวันที่ 15 กันยายน ว่า ที่ประชุมจะหารือถึงการตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ 5 พันล้านบาท ของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตามที่มีการตั้งข้อสงสัยถึงการใช้งบประมาณว่ามีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด หรือมีการรั่วไหลหรือไม่ โดยเฉพาะกรณีการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการอีเวนต์ต่างๆ ที่ถูกตั้งข้อสังเกตมีการล็อกสเปกให้บุคคลใกล้ชิดได้งาน ได้ดำเนินการประมูลถูกต้องตามระเบียบราชการหรือไม่ รวมทั้งจะพิจารณาดูความคุ้มค่าในแต่ละโครงการว่า มีการใช้งบประมาณเกิดประโยชน์เพียงใด ดำเนินการแล้วสามารถนำไปต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้เข้าประเทศได้จริงหรือไม่
นายอลงกต กล่าวต่อว่า โดยในการประชุมกมธ.ฯ วันดังกล่าว จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ มาให้ข้อมูลกับกมธ.ต่อไป