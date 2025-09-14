เพื่อไทย จี้ ปชน.ถามภท. ชื่อคนนั่งรมว.ยุติธรรม-คมนาคม ห่วงยุ่งคดีฮั้วส.ว.-เขากระโดง

‘ดนุพร’ กระทุ้ง ปชน.จี้ถาม ภท.ปมจ่อตั้งว่าที่ รมว.ยุติธรรม-คมนาคม ห่วงยุ่งคดีฮั้วส.ว.-เขากระโดง ซัด ปชน.ร่วมตั้งรัฐบาล ภท.ต้องแสดงความรับผิดชอบ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ฐานะโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีที่หลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกตถึงบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยตาม MOA ของพรรคประชาชน ที่ระบุว่าจะยุบสภาฯ ภายใน 4 เดือน โดยรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยที่พรรคประชาชน เป็นแกนนำจัดตั้งขึ้นมานั้น ไม่เพียงแต่จะล้มเลิกนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชนหลายอย่าง และสังเกตได้ว่าพรรคภูมิใจไทยมีแนวโน้มที่จะเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆ จึงตั้งข้อสังเกตได้ว่าจะอยู่ 4 เดือนและยุบสภาฯ จริงหรือไม่ ฝากถามไปยังพรรคประชาชนว่าที่ท่านตั้งมานั้นจะยุบสภาฯ ใน 4 เดือนจริงหรือไม่
นายดนุพรกล่าวว่า และถ้าได้ดูรายชื่อกับบุคคลที่จะมารับตำแหน่งต่างๆ ก็ยังสร้างความกังวลให้กับสังคมส่วนมาก โดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เพราะเป็นอดีตข้าราชการที่เติบโตมาใน จ.บุรีรัมย์ และมีส่วนเชื่อมโยงกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาโดยดีเอสไอในเรื่องของการฮั้วเลือก ส.ว. เรื่องนี้พรรคประชาชนจะส่งสัญญาณอย่างไร และตอนนี้มีข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยจะนั่งเป็นเจ้ากระทรวงมหาดไทยเอง ซึ่งก็จะมีอำนาจควบคุมกรมที่ดิน และจะเข้าไปดูแลกระทรวงคมนาคม ที่มีอำนาจกำกับดูแลการรถไฟ จึงมีคำถามว่าในเรื่องที่ดินเขากระโดงและคดีฮั้ว ส.ว.จะเดินไปอย่างไร พรรคเพื่อไทยคงไม่เรียกร้องอะไรกับพรรคภูมิใจไทยไปมากกว่านี้ เพราะว่าในช่วง 2 สัปดาห์ต่อจากนี้ สังคมได้ตั้งข้อสังเกตมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของคดีต่างๆ ว่าจะลงเอยหรือมีจุดจบอย่างไร ในฐานะที่พรรคประชาชนเป็นคนดีล และรับดีลจากพรรคภูมิใจไทยในการตั้งรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมา ก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ อย่างน้อยตอนนี้อยู่ในระหว่างเตรียมรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ
“ก็ฝากไปถึงพรรคประชาชนว่าถ้ารายชื่อท่านใดที่ท่านไม่สบายใจ ที่เคยตรวจสอบในสมัยเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลที่แล้วจนรัฐบาลที่ผ่านมานี้ ก็ควรที่จะส่งสัญญานไปที่พรรคภูมิใจไทยอย่างชัดเจน ว่าท่านสบายใจกับว่าที่รัฐมนตรีท่านไหน และไม่สบายใจกับว่าที่รัฐมนตรีท่านใด เพื่อที่จะทำให้ MOA ของท่านที่เชื่อถืออย่างมาก และท่านก็บอกเองว่าเป็นฝ่ายค้าน ก็ขอเรียกร้องให้เป็นฝ่ายค้าน แต่ท่านเป็นฝ่ายค้านที่ร่วมตั้งรัฐบาลภูมิใจไทย ท่านต้องแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้” นายดนุพรกล่าว