‘สิริพงศ์’ เผย ‘ภท.-ปชน.’ นัดถกเดินหน้าแก้รธน.สัปดาห์นี้ ยันทันพิจารณาวาระแรกสมัยประชุมนี้แน่นอน

‘สิริพงศ์’ เผย ‘ภท.-ปชน.’ นัดถกเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญสัปดาห์นี้ ยันทันพิจารณาวาระแรกสมัยประชุมนี้แน่นอน เบื้องต้นเห็นตรงกันทำประชามติ 2 รอบ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะคณะทำงานเตรียมการพิจารณาการจัดทำประชามติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ของพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาชน มีนัดหารือเพื่อเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ช่วงปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งแต่ละพรรคจะเป็นผู้เสนอร่างของแต่ละพรรคเอง
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เบื้องต้นมีการพูดคุยถึงการแก้ไขมาตรา 256 เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และจัดทำประชามติ 2 รอบ รอบแรกมี 2 คำถาม คือถามประชาชนว่าสมควรที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ กับคำถามที่สองเป็นเนื้อหาสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วนรอบที่สอง ถามเมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้น
นายสิริพงศ์ กล่าวอีกว่า ส่วนวิธีการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า ห้ามไม่ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ร.โดยตรง ทำให้ต้องคุยเกี่ยวกับรูปแบบที่มาของ ส.ส.ร. และแนวทางในขณะนี้มีหลายแนวทางซึ่งเป็นไปได้หมด เช่น อาจจะมีรายชื่อ ส.ส.ร.เข้ามา และให้รัฐสภาเป็นผู้เลือก หรือ หากจะให้มีการเลือกตั้งก็เป็นการเลือกตั้งเข้ามา และให้กลุ่มดังกล่าวมาเลือก ส.ส.ร.อีกครั้งหนึ่ง
“มีหลายสูตร แต่ว่ายังไม่ได้ตกผลึก จะต้องคุยกัน ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต่างพรรคการเมืองก็ไปทำการบ้านของตัวเอง ว่าต้องการจะมีแนวทางใดในการเสนอ” นายสิริพงศ์ กล่าว
นายสิริพงศ์ ยืนยันว่า ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 จะเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาในวาระแรก ภายในสมัยประชุมนี้แน่นอน ซึ่งจะปิดสมัยประชุมในช่วงเดือนพ.ย.นี้
”คิดว่าวาระแรกจะเข้าสมัยประชุมนี้แน่นอน นี่คือคร่าวๆ เนื่องจากระยะเวลา 4 เดือน ” นายสิริพงศ์กล่าว