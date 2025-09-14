จับตาจันทร์นี้ เปิดให้ญาติเยี่ยมวันแรก ราชทัณฑ์ เผย ทักษิณ ตั้งตารอพบครอบครัว 

โฆษกราชทัณฑ์ เผย ทักษิณ ตั้งตารอพบครอบครัวเข้าเยี่ยม จันทร์นี้เปิดให้ญาติเยี่ยมวันแรก ครอบครัว-ส.ส.เพื่อไทย จ่อตบเท้าเข้าเยี่ยมพรึ่บ เปิดขั้นตอน-ข้อห้ามระหว่างเยี่ยม
เมื่อวันที่ 14 กันยายน จากกรณีเมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี
ต่อมาเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมราชทัณฑ์ กำหนดให้เป็นเรือนจำศูนย์ระหว่างการพิจารณาคดี (HUB) ได้ดำเนินการย้ายนายทักษิณ ไปควบคุมยังเรือนจำกลางคลองเปรม เนื่องจากเป็นนักโทษเด็ดขาดเพื่อแยกการปฏิบัติตามประเภทของผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม และให้กักโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลา 5 วัน ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดน เพื่อเตรียมรับการเยี่ยมญาติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เข้าสู่กระบวนการกักโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลา 5 วัน ภายในแดนแรกรับ เรือนจำกลางคลองเปรม นับแต่วันที่ 9 ก.ย. และจะพ้นการกักโรคในวันที่ 13 ก.ย. เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการเยี่ยมญาติในวันจันทร์ที่ 15 ก.ย.
โดยระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขัง และการเข้าดูแลกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ. 2561 พบว่า บุคคลภายนอกจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้ มีดังนี้
1.เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเรือนจำในการเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่ปรากฏภาพถ่ายไปแสดงต่อเจ้าพนักงานเรือนจำ และให้เจ้าพนักงานเรือนจำจดบันทึกข้อมูลบุคคลภายนอกผู้เข้าเยี่ยมหรือติดต่อไว้เป็นหลักฐาน โดยเฉพาะความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง กิจธุระ หรือประโยชน์ในการเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังนั้น
2.เฉพาะผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสให้ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อจากบุคคลภายนอก
3.ต้องเข้าเยี่ยมหรือติดต่อในวันและเวลาตามที่เรือนจำได้กำหนดไว้ หากมีเหตุพิเศษจำเป็นต้องพบผู้ต้องขังนอกวันและเวลาที่กำหนด ให้ขออนุญาตต่อผู้บัญชาการเรือนจำ แต่ต้องไม่ใช่ระหว่างเวลาที่เรือนจำได้นำผู้ต้องขังเข้าห้องขังแล้วและยังมิได้นำออกจากห้องขัง เว้นแต่ผู้บัญชาการเรือนจำเห็นเป็นการจำเป็นที่สมควรจะอนุญาต
โดยระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขัง และการเข้าดูแลกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ. 2561 ยังระบุอีกว่า เพื่อประโยชน์ด้านการควบคุมหรือความมั่นคงของเรือนจำ ให้ผู้บัญชาการเรือนจำกำหนดให้ผู้ต้องขังแจ้งรายชื่อบุคคลภายนอกที่จะให้เข้ามาพบหรือติดต่อกับตนภายในเรือนจำไว้ล่วงหน้า รายชื่อบุคคลภายนอกนั้นให้มีจำนวนไม่เกิน 10 คน และหากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ให้สามารถดำเนินการได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษ ผู้บัญชาการเรือนจำอาจพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ตามวรรคก่อน เข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังก็ได้ อย่างไรก็ดี ในการเข้าเยี่ยมนั้น จะเข้าได้ครั้งละ 1 คน คนละไม่เกิน 30-40 นาที และ 1 คนสามารถเข้าเยี่ยมได้วันละครั้งเท่านั้น
นอกจากนี้ การยื่นคำร้องขอเข้าเยี่ยมทุกครั้ง ญาติต้องแสดงบัตรที่ออกโดยทางราชการต่อเจ้าพนักงานเรือนจำ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง ต้องอยู่ในเขตที่เรือนจำกำหนดให้เป็นที่เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง
2.ไม่นำสิ่งของใดๆ เข้ามาหรือนำออกจากเรือนจำ หรือส่งมอบให้ หรือรับจากผู้ต้องขังโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงกรมราชทัณฑ์ ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ในขณะเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง และไม่รับฝากสิ่งของจากบุคคลภายนอกให้แก่ผู้ต้องขัง
ส่วนรอบการเยี่ยมผู้ต้องขังที่เรือนจำกลางคลองเปรม แบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย โดยรอบเช้า ประกอบด้วย
- รอบที่ 1 เวลา 08.30-09.00 น.
- รอบที่ 2 เวลา 09.00-09.30 น.
- รอบที่ 3 เวลา 09.30-10.00 น.
- รอบที่ 4 เวลา 10.00-10.30 น.
- รอบที่ 5 เวลา 10.30-11.00 น.
ขณะที่รอบบ่าย ประกอบด้วย
- รอบที่ 6 เวลา 12.00-12.30 น.
- รอบที่ 7 เวลา 12.30-13.00 น.
- รอบที่ 8 เวลา 13.00-13.30 น.
- รอบที่ 9 เวลา 13.30-14.00 น.
- รอบที่ 10 เวลา 14.00-14.30 น.
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ในกรณีการเยี่ยมญาติของนายทักษิณ หรือการติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขัง คาดว่าอาจจะมีกลุ่มครอบครัวหรือญาติ เพื่อน องค์กรสิทธิต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประสงค์เดินทางเข้าเยี่ยมจำนวนมาก ดังนั้น ราชทัณฑ์จึงต้องวางแผนบริหารจัดการ แต่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับผู้บัญชาการเรือนจำฯ พิจารณาตามความเหมาะสม
ขณะที่ พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงกรณีการคุมขัง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่วันนี้ครบ 5 วันกำหนดการกักตัวเฝ้าระวังโรค ซึ่งอาการของนายทักษิณ โดยรวมดีขึ้น ความดันสูงก่อนหน้านี้ลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนจะจำแนกแยกแดนไปอยู่แดนใดนั้น ขึ้นอยู่กับวงรอบของแต่ละเรือนจำ ซึ่งทราบว่าเรือนจำจะมีการประชุมทุกหนึ่งเดือน ขณะนี้ยังไม่มีการแยกแดน ทำให้นายทักษิณจะไปอยู่ในแดนของผู้สูงอายุก่อน เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี
พ.ต.ท.เชน เปิดเผยอีกว่า สำหรับวันพรุ่งนี้ (15 ก.ย.) ที่จะอนุญาตให้ญาติและทนายความเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ทางเรือนจำฯ มีความพร้อมแต่ไม่ได้จัดสถานที่ให้เยี่ยมเป็นพิเศษ ทุกอย่างจะดำเนินการเหมือนผู้คุมขังทั่วไป พร้อมบอกว่านายทักษิณตั้งตารอวันนี้ เพราะจะได้เจอครอบครัวที่เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิต เบื้องต้นตนรับรายงานว่าจะมีญาติเข้าเยี่ยมแต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร ซึ่งการเข้าเยี่ยมจะเป็นการพูดคุยผ่านกระจกใส เพราะยังไม่เป็นการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดที่สัมผัสกันได้ ส่วนการรักษาความปลอดภัยหากมีกลุ่มคนเสื้อแดงเข้ามาให้กำลังใจก็จะประสานตำรวจท้องที่เข้ามาดูแลอำนวยความสะดวก
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อตรวจสอบไปยัง 10 รายชื่อบุคคลที่สามารถเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ตามที่นายทักษิณระบุไว้กับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อครั้งถูกส่งตัวออกรักษาพยาบาลภายนอกเรือนจำ ที่ ชั้น 14 รพ.ตำรวจ ประกอบด้วย 1.น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออุ๊งอิ๊ง บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ 2.นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร 3.น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ เอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ 4.นายณัฐพงศ์คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา 5.นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือโอ๊ค บุตรชายคนโตของนายทักษิณ 6.น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ ภรรยาของนายพานทองแท้ (สะใภ้) ส่วนอีก 4 คนที่เหลือ คือ บรรดาหลานๆ ของนายทักษิณ
จึงเป็นที่จับตาว่า ในการเยี่ยมญาติครั้งนี้ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฯ บังคับโทษ 1 ปี จะมีบุคคลใดในครอบครัวทยอยเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณภายในเรือนจำตามวันที่เวลาใดบ้าง รวมถึง กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยและคนใกล้ชิด