เรียงคนมาเป็นข่าว/ ภาพข่าวสังคม

ผู้เขียนชโลทร

…ต้องยอมรับว่าด้วยประสบการณ์ “ตำแหน่งใหญ่ใน ครม.” มายาวนาน เมื่อสวมหมวกนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล แสดงให้เห็นถึง “วิญญาณเข้าที่” ทันที ไม่มีอาการของ “เด็กฝึกงาน” ให้ต้องส่งแรงใจช่วยทั้งประสานคอนเน็กชั่น ประกาศนโยบาย สื่อสารกับข้าราชการ คล่องแคล่วด้วยลีลาของคนรู้งาน ทั้งที่ว่าไปแล้ว ในรายละเอียดความเบี่ยงเบนให้ไม่ลงตัวอยู่ไม่น้อย

…รายชื่อคณะรัฐมนตรีที่เปิดตัวออกมา “งดงาม” ด้วยคุณภาพของคนนอกพรรคการเมือง ด้วยชื่อชั้นที่ได้รับการยอมรับว่า “เหมาะสมในความรู้ความสามารถ” แต่ในรายชื่อใน “โควต้าพรรค” มีทั้ง “ตรวจคุณสมบัติไม่ผ่าน” ทั้งถูกคัดค้านจนต้องเปลี่ยนตัว ที่สำคัญยิ่งหลายวันเข้าเรื่องยิ่งเยอะ แต่ “นายกฯหนู” รับมือสบายๆ ด้วยปล่อยให้ “เป็นเรื่องปกติ”

…นโยบายเร่งด่วน “4 ด้าน” ก็เช่นกัน ยิ่งนานวันยิ่งมีตัวแปร “กระตุ้นเศรษฐกิจ” ฉลุยที่สุด “คนละครึ่ง” ปรับบางส่วนมาเป็น “60-40” เรียกคนเข้าระบบภาษี ที่ “โต้ง” สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ” ออกมาช่วยอธิบาย ดูจะเป็น “ชิ้นโบแดง” เปิดการแสดงของ ครม.ใหม่ได้งดงาม ด้วยผู้คนแบกความหวังมารอกันเพียบ เริ่มแจกเมื่อไร “พวงมาลัยเต็มคอทั่นนายกฯ” แน่

…ส่วน “ปัญหาไทย-กัมพูชา” เวลาที่เนิ่นไป ก่อ “เงื่อนไขใหม่” ให้ต้องปวดหัว หลังเคลียร์คนที่จะมานั่ง “รมว.กลาโหม” ที่เขม่นกันระหว่าง “สายน้องแป้ง” กับ “ทีมพี่ป้อม” จนต้องเอา “เครือข่ายลุงตู่” มาตัดสินกลับเกิดประเด็นใหญ่ขึ้นมาแทรกซ้อน เมื่อ “ทูตญี่ปุ่น” ทุบโต๊ะให้ “เปิดด่าน” เพราะกระทบต่อ “ทุนอุตสาหกรรม” ที่ลงไปตาม “นโยบายรัฐบาลไทย” เอง ขณะกระแส “รักชาติ” รับไม่ได้ เกิดความเห็นต่างขัดแย้ง “หาจุดลงตัวไม่ง่าย”

…สำหรับ “ภัยธรรมชาติ” ที่วางภารกิจเป้าหมายไว้ที่ “สัญญาณเตือน” แม้จำเป็น แต่ไม่เร่งด่วน “ความเดือดร้อนจากน้ำท่วม” ที่เริ่มรุนแรงไปทั่วอาศัย “กลไกข้าราชการ” โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ที่ “นายกฯหนู”เป็นนายเก่ารู้งานลึก ควบคุมสั่งการก่อนมีอำนาจอย่างเป็นทางการได้สบาย เหลือแค่ “คืนเก้าอี้ให้มือไม้” ที่ถูกเด้งไปก่อนหน้านั้นให้กลับมาช่วยจัดการได้เต็มตัว

…แย่สุดเป็น “ปัญหาภัยสังคม ค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ สแกมเมอร์พนันออนไลน์” ที่กลับกลายเป็น “จัดการกันอย่างมักง่าย” ให้ “ธนาคารพาณิชย์” คิดแค่แก้ปัญหาตัวให้พ้นๆ เฉพาะหน้า “ไม่สนว่าจะสร้างปัญหาให้ชาวบ้านร้านตลาด” สั่งการเคลียร์ “บัญชีผี” ด้วยคำสั่ง “อายัดบัญชี-อายัดเงินฝาก มั่วซั่ว” กระทบต่อการทำมาหาค้าขายของ “คนหาเช้ากินค่ำ” ขายได้เบิกเงินไม่ได้ แถมไม่อธิบายด้วย “การพูดกันดีๆ” นับเป็นการ “เปิดฉากโหมโรงนโยบายแบบไม่สวยนัก”

…สำหรับ “MOA แก้รัฐธรรมนูญ” ที่เป็นเรื่องซีเรียสของ “พรรคประชาชน”ผู้โหวตสนับสนุนให้เป็นนายกฯ ไม่น่าจะเป็นเรื่อง “กดดัน” อะไรมากมาย เพราะชัดเจนว่า “นายกฯหนู” ย้ำแล้วย้ำอีกว่าจะ “มั่นคงในสัญญา 4 เดือน” ซึ่งหากเรื่องต้องผันแปร ชั่วโมงนี้ดูท่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” จะเสนอตัวออกมารับหน้าเสื่อ “ล่อเป้า” ให้ “กระแสประชาชน” ที่ต้องการ “รัฐธรรมนูญใหม่” ให้แล้ว “คำสั่งแถม” ที่ “ไม่ให้ประชาชนมีอำนาจเลือก ส.ส.ร.โดยตรง” นั้น แรงงงง

ยกระดับ – ดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดงานประชุมนานาชาติหัตถกรรมสิ่งทอไทย 2568 ในกิจกรรมการพัฒนาหัตถกรรมสิ่งทอไทยระหว่างนักออกแบบไทยและนักออกแบบต่างประเทศ โดยมี นันท์ บุญยฉัตร ผอ.กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผอ.สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้
เปิดบูธ – กรมบังคับคดี นำโดย เฉลิมชัย บัวจันอัด รองอธิบดีกรมบังคับคดี และภัสร์ฐิตา เตชะพงษ์ภินันท์ ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง ร่วมเปิดบูธกรมบังคับคดี ในงานมหกรรมการเงินระยอง MONEY EXPO 2025 ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “บังคับคดีเชิงรุก สร้างสุขแก่ประชา นำพาความยุติธรรม” เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกและเป็นธรรม ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง
สมทบทุน – สุธาวดี ศิริธนชัย ผู้บริหาร เอ็ม ดิสทริค มอบเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย จากการจำหน่ายชุดผ้าไทยในคอลเล็กชั่น THE SYMPHONY OF THAI TEXTILES ในงาน EM DISTRICT SENSE OF THAI 2025 โดยมี จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รอง ผอ.สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยธีระพันธ์ วรรณรัตน์, รติรส จุลชาต, สรลักษณ์ ติกขะปัญญา, เจนสุดา ปานโต สิริสันต์ และปัณณศา ดุษฎีสุรพจน์ ร่วมงาน ณ สภากาชาดไทย
ร่วมงาน – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และพันธมิตรในอุตสาหกรรมพลังงานของไทย เข้าร่วมงาน Gastech 2025 เพื่อประกาศความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลก Gastech 2026 ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี
ตัดริบบิ้น – นิจพร จรณะจิตต์ ปธ.กก. บมจ.โอเอชทีแอล เป็นประธานในพิธีตัดริบบิ้น เปิดโฉมใหม่ของห้องอาหารจีน เดอะ ไชน่า เฮ้าส์ บาย เชฟเฟย โดยมี แอนโทนี ไทเลอร์ ผจก.ใหญ่, อัศวิน คงสิริ, วิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ, เชฟ หวง จิงฮุ่ย (เชฟเฟย) และมยุรี เลาลักษณเลิศ ร่วมงาน ณ ห้องอาหารจีน เดอะ ไชน่า เฮ้าส์ บาย เชฟเฟย โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
สาขาใหม่ – ศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บจก.ป๊อป มาร์ท (ไทยแลนด์) จัดงาน HELLO CENTRAL PARK ฉลองเปิดสาขาใหม่ พร้อมเปิดตัว EXCLUSIVE POP-UP อย่าง The Monsters Wacky Mart Pop-Up Store โดยมี ไมคา ตามไท, คุณายุธ เดชอุดม, มณีจันทร์ สมิทธิสมบูรณ์, จิตรพล โพธิวิหค และทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ ร่วมงาน ณ ชั้น 1 The Monsters Wacky Mart Pop-Up Store เซ็นทรัล พาร์ค