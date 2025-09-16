เรียงคนมาเป็นข่าว/ ภาพข่าวสังคม

|ผู้เขียน
|ชโลทร
⦁…ต้องยอมรับว่าด้วยประสบการณ์ “ตำแหน่งใหญ่ใน ครม.” มายาวนาน เมื่อสวมหมวกนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล แสดงให้เห็นถึง “วิญญาณเข้าที่” ทันที ไม่มีอาการของ “เด็กฝึกงาน” ให้ต้องส่งแรงใจช่วยทั้งประสานคอนเน็กชั่น ประกาศนโยบาย สื่อสารกับข้าราชการ คล่องแคล่วด้วยลีลาของคนรู้งาน ทั้งที่ว่าไปแล้ว ในรายละเอียดความเบี่ยงเบนให้ไม่ลงตัวอยู่ไม่น้อย
⦁…รายชื่อคณะรัฐมนตรีที่เปิดตัวออกมา “งดงาม” ด้วยคุณภาพของคนนอกพรรคการเมือง ด้วยชื่อชั้นที่ได้รับการยอมรับว่า “เหมาะสมในความรู้ความสามารถ” แต่ในรายชื่อใน “โควต้าพรรค” มีทั้ง “ตรวจคุณสมบัติไม่ผ่าน” ทั้งถูกคัดค้านจนต้องเปลี่ยนตัว ที่สำคัญยิ่งหลายวันเข้าเรื่องยิ่งเยอะ แต่ “นายกฯหนู” รับมือสบายๆ ด้วยปล่อยให้ “เป็นเรื่องปกติ”
⦁…นโยบายเร่งด่วน “4 ด้าน” ก็เช่นกัน ยิ่งนานวันยิ่งมีตัวแปร “กระตุ้นเศรษฐกิจ” ฉลุยที่สุด “คนละครึ่ง” ปรับบางส่วนมาเป็น “60-40” เรียกคนเข้าระบบภาษี ที่ “โต้ง” สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ” ออกมาช่วยอธิบาย ดูจะเป็น “ชิ้นโบแดง” เปิดการแสดงของ ครม.ใหม่ได้งดงาม ด้วยผู้คนแบกความหวังมารอกันเพียบ เริ่มแจกเมื่อไร “พวงมาลัยเต็มคอทั่นนายกฯ” แน่
⦁…ส่วน “ปัญหาไทย-กัมพูชา” เวลาที่เนิ่นไป ก่อ “เงื่อนไขใหม่” ให้ต้องปวดหัว หลังเคลียร์คนที่จะมานั่ง “รมว.กลาโหม” ที่เขม่นกันระหว่าง “สายน้องแป้ง” กับ “ทีมพี่ป้อม” จนต้องเอา “เครือข่ายลุงตู่” มาตัดสินกลับเกิดประเด็นใหญ่ขึ้นมาแทรกซ้อน เมื่อ “ทูตญี่ปุ่น” ทุบโต๊ะให้ “เปิดด่าน” เพราะกระทบต่อ “ทุนอุตสาหกรรม” ที่ลงไปตาม “นโยบายรัฐบาลไทย” เอง ขณะกระแส “รักชาติ” รับไม่ได้ เกิดความเห็นต่างขัดแย้ง “หาจุดลงตัวไม่ง่าย”
⦁…สำหรับ “ภัยธรรมชาติ” ที่วางภารกิจเป้าหมายไว้ที่ “สัญญาณเตือน” แม้จำเป็น แต่ไม่เร่งด่วน “ความเดือดร้อนจากน้ำท่วม” ที่เริ่มรุนแรงไปทั่วอาศัย “กลไกข้าราชการ” โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ที่ “นายกฯหนู”เป็นนายเก่ารู้งานลึก ควบคุมสั่งการก่อนมีอำนาจอย่างเป็นทางการได้สบาย เหลือแค่ “คืนเก้าอี้ให้มือไม้” ที่ถูกเด้งไปก่อนหน้านั้นให้กลับมาช่วยจัดการได้เต็มตัว
⦁…แย่สุดเป็น “ปัญหาภัยสังคม ค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ สแกมเมอร์พนันออนไลน์” ที่กลับกลายเป็น “จัดการกันอย่างมักง่าย” ให้ “ธนาคารพาณิชย์” คิดแค่แก้ปัญหาตัวให้พ้นๆ เฉพาะหน้า “ไม่สนว่าจะสร้างปัญหาให้ชาวบ้านร้านตลาด” สั่งการเคลียร์ “บัญชีผี” ด้วยคำสั่ง “อายัดบัญชี-อายัดเงินฝาก มั่วซั่ว” กระทบต่อการทำมาหาค้าขายของ “คนหาเช้ากินค่ำ” ขายได้เบิกเงินไม่ได้ แถมไม่อธิบายด้วย “การพูดกันดีๆ” นับเป็นการ “เปิดฉากโหมโรงนโยบายแบบไม่สวยนัก”
⦁…สำหรับ “MOA แก้รัฐธรรมนูญ” ที่เป็นเรื่องซีเรียสของ “พรรคประชาชน”ผู้โหวตสนับสนุนให้เป็นนายกฯ ไม่น่าจะเป็นเรื่อง “กดดัน” อะไรมากมาย เพราะชัดเจนว่า “นายกฯหนู” ย้ำแล้วย้ำอีกว่าจะ “มั่นคงในสัญญา 4 เดือน” ซึ่งหากเรื่องต้องผันแปร ชั่วโมงนี้ดูท่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” จะเสนอตัวออกมารับหน้าเสื่อ “ล่อเป้า” ให้ “กระแสประชาชน” ที่ต้องการ “รัฐธรรมนูญใหม่” ให้แล้ว “คำสั่งแถม” ที่ “ไม่ให้ประชาชนมีอำนาจเลือก ส.ส.ร.โดยตรง” นั้น แรงงงง