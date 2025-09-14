เลขาฯกกต. เผย เลือกตั้งซ่อมเชียงราย เรียบร้อยดี ยังไม่พบร้องคัดค้าน คาดรู้ผลก่อน 3 ทุ่ม

เลขาฯ กกต. ระบุเลือกตั้งซ่อมเขต 7 เชียงราย เรียบร้อยดี ยังไม่พบร้องคัดค้าน คาดรู้ผลคะแนนก่อน 3 ทุ่ม
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 14 กันยายน นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 7 เชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ว่า ตอนนี้สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอยากขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงราย แม้สถานการณ์จะไม่เอื้ออำนวยให้ออกมาเลือกตั้ง แต่ก็มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามที่คาดคะเนด้วยสายตาก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลา 17.00 น. คือเวลาปิดหน่วยเลือกตั้ง จะมีจำนวนผู้มีสิทธิมาเลือกตั้งตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้มากน้อยแค่ไหน ตามจริงแล้วเราเห็นใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางเขต เช่น เชียงแสน ที่จะมีการเลือกตั้ง ส.จ.ซ้อนกันอยู่ แต่ถึงอย่างไรต้องขอขอบคุณทั้งฝ่ายปกครอง คณะกรรมการเขต ทั้งอนุเขตด้วยทุกแห่งที่ช่วยกันรณรงค์การเลือกตั้ง กปน.ทั้ง 285 หน่วย ที่ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิมาเลือกตั้ง ทำให้การเลือกตั้งจนถึง ณ เวลานี้มีความเรียบร้อยดี
ส่วนเรื่องการกระทำที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม ณ ชั่วโมงนี้ยังไม่มีการกระทำ หรือไม่มีเรื่องร้องคัดค้านแต่อย่างใด โดยรวมเท่าที่ได้รับรายงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนี้เหลือเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก็อยากเชิญชวนให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนที่คิดว่าเหมาะสมเพื่อไปทำหน้าที่แทนเรา ถึงจะมีเวลาน้อยแต่ผู้แทนจะมาดูแลพื้นที่ และดูแลประโยชน์ในพื้นที่ของท่าน
นายแสวงกล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร และอยู่ภายใต้กฎกติกา เมื่อถึงคราวเลือกตั้งทั่วไปซึ่งอาจจะมีขึ้นอีกไม่นาน ก็อยากให้เป็นแบบนี้ ทุกเขตเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ส่วนตอนนี้ยังมีผู้มาใช้สิทธิต่อคิวเพื่อใช้สิทธิ ดังนั้นยังคาดคะเนยอดของผู้มาใช้สิทธิโดยรวมไม่ได้ แต่ก็หวังว่าจะมียอดใกล้เคียงกับที่เราตั้งเป้าเอาไว้ คือร้อยละ 65 ส่วนผลคะแนนคาดว่าจะทราบได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ถ้าสภาพอากาศฝนฟ้าเป็นใจ