สวนดุสิตโพล เผยหากเลือกตั้งวันนี้ ปชช. ยังเทคะแนนให้ปชน. ส่วนภท.มาที่ 2 แซง พท.คะแนนดิ่งหนักเหลือ 11%

สวนดุสิตโพล เผยหากเลือกตั้งวันนี้ ปชช.ยังเทคะแนนให้ ปชน. ส่วน ภท.มาที่ 2 แซง พท.คะแนนดิ่งหนักเหลือ 11%
เมื่อวันที่ 14 กันยายน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ความคาดหวัง ต่อพรรคการเมืองไทย ณ วันนี้” จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,232 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2568 สรุปผลได้ ดังนี้
1.ประชาชนอยากเห็นบทบาทของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล ณ วันนี้ เป็นอย่างไร โดยพบว่า อยากให้มีการทำงานเชิงรุก แก้ปัญหาและตรวจสอบได้ 75.27% รองลงมาคือทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของประเทศ 64.73% และอันดับ 3 ระบุว่า ให้บริหารประเทศด้วยความตั้งใจ มีผลงานชัดเจน 57.22%
2.ประชาชนอยากเห็นบทบาทของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ณ วันนี้ เป็นอย่างไร โดยพบว่า อันดับ 1 ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา และสร้างสรรค์ 68.32% อันดับ 2 ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนในสภา 59.95% อันดับ 3 ทุกพรรคทำงานร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของประเทศ 58.73%
3.ประชาชนอยากให้พรรคการเมืองไทยปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด พบว่าอันดับ 1 โปร่งใสและซื่อสัตย์ 64.29% อันดับ 2 พูดจริง ทำจริง 62.91% อันดับ 3 สามัคคีกันทำงานเพื่อประชาชน 58.45%
4.หากมีการเลือกตั้ง ณ วันนี้ ประชาชนจะเลือกพรรคการเมืองใด พบว่า อันดับ 1 พรรคประชาชน 23.94% อันดับ 2 ยังไม่ตัดสินใจ 21.35% อันดับ 3 พรรคภูมิใจไทย 14.20% อันดับ 4 พรรคเพื่อไทย 11.61% อันดับ 5 พรรคพลังประชารัฐ 10.39%
* พรรคอื่นๆ เช่น ไทรวมพลัง 3.25%, ประชาธิปัตย์ 3.17%, ไทยสร้างไทย 1.79%, ประชาธิปไตยใหม่ 1.79%, ไทยก้าวหน้า 1.70% ฯลฯ 18.51%