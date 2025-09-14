ไอติม ซัด ดนุพร ปมให้ไปคุยภท.เรื่องแก้รธน. ถาม อัพเดตข่าวสารบ้างไหม

ไอติม ซัด ดนุพร ปมให้ไปคุยภท.เรื่องแก้รธน. ถามอัพเดตข่าวสารบ้างไหม อัดวันที่ พท.เป็นรบ. ไม่เห็นคุยภูมิใจไทย ยันยินดี หาก แดง-น้ำเงิน จะหารือนอกรอบ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) กล่าวถึงความพร้อมในการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ในส่วนของพรรคประชาชนได้มีการพูดคุยเบื้องต้นแล้วถึงแนวคิดในการเสนอร่างหมวด 15/1 เกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มีความยึดโยงกับประชาชนให้ได้มากที่สุด แต่ไม่ขัดกับคำวินิจฉัยล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งคาดว่าน่าจะตกผลึกกันภายในพรรคได้ในที่ประชุม ส.ส.ของพรรคภายในสัปดาห์นี้ และจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดี (18 ก.ย.) นี้ ซึ่งหวังว่าจะสามารถยื่นเข้าสู่สภาได้ภายในปลายสัปดาห์นี้
เมื่อถามว่าต้องมีการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายพริษฐ์กล่าวว่า คงต้องพยายามพูดคุยกับทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วได้มีการบ้านไปให้ทั้ง 3 พรรคการเมืองไปพูดคุยกันภายใน ว่าจะจัดทำร่างรัฐธรรมนูญหมวด 15/1 โดยกลไกใด ซึ่งตนคาดหวังว่าทั้ง 2 พรรค รวมถึงพรรคภูมิใจไทยที่มีการเซ็นข้อตกลง MOA กับพรรคประชาชนจะมีการพูดคุยและเสนอกลไกที่มีความยึดโยงกับประชาชน
แม้ว่า MOA จะเขียนเรื่องกลไกของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งวันนี้หลายฝ่ายอาจจะมองว่าอาจจะถูกปิดประตูโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่เราก็หวังว่าทุกพรรคคงยึดเจตนารมณ์ ออกแบบกลไกให้มีความยึดโยงกับประชาชนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมากที่สุด คงต้องรอดูว่าเนื้อหาที่แต่ละฝ่ายจะนำเสนอในที่ประชุมจะเป็นเช่นใด
นายพริษฐ์ย้ำว่า ตนได้ทักไปนัดทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยให้มาร่วมประชุมและได้บอกกับทั้ง 2 พรรค ว่าหากจะมีการหารือกันอย่างไม่เป็นทางการล่วงหน้าก่อน ก็ยินดีพูดคุยเพื่อให้ภารกิจนี้สำเร็จ แต่ยังไม่มีพรรคไหนตอบกลับมา
เมื่อถามถึงกรณีที่นายดนุพร ปุณณกันต์ โฆษกพรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้พรรคประชาชนไปคุยกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ทำความเข้าใจกับสมาชิกวุฒิสภา นายพริษฐ์กล่าวว่า ตนไม่แน่ใจว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้อัพเดตข้อมูลข่าวสารหรือไม่ เพราะในการประชุมคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ ครั้งที่แล้ว ตนได้พูดชัดว่าเราเห็นตรงกันเรื่องของการเดินหน้าในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การจัดทำประชามติ 2 รอบพร้อมกับการเลือกตั้ง โดยจะมีการจัดขึ้นภายในกรอบการยุบสภา
“ผมก็พูดชัดว่าเป็นหน้าที่ของทุกพรรค รวมถึงพรรคภูมิใจไทยในการพูดคุยทำความเข้าใจกับ ส.ว.ให้เห็นชอบกับแนวทางและร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพราะว่าหากจะผ่านได้ต้องได้เสียงเกิน 1 ใน 3 ของสมาชิกวุฒิสภา เป็นแนวทางที่ได้พูดชัดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ก็เลยงง ทำไมโฆษกพรรคเพื่อไทยถึงเพิ่งมาพูดในวันนี้ แล้วยิ่งไปกว่านั้น ผมคิดว่าอีกมุมหนึ่ง คำถามที่โฆษกพรรคเพื่อไทยถาม ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าได้ถามคุณแพทองธาร ชินวัตร ตอนเป็นนายกรัฐมนตรี ตอนต้นปีหรือไม่ เพราะถ้าจำกันได้ ตอนนั้นที่คุณแพทองธารเป็นนายกฯ และพรรคภูมิใจไทยร่วมรัฐบาล คุณแพทองธารเคยออกมาพูดว่าได้มีการพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว แต่พอมาในวันเดียวกัน คุณอนุทินกลับบอกว่าคุณแพทองธารไม่เคยมีการพูดคุยกับคุณอนุทินเลยในประเด็นดังกล่าว” นายพริษฐ์กล่าว
นายพริษฐ์กล่าวว่า แน่นอนในมุมของพรรคประชาชน เรายินดีพูดคุยกับทุกฝ่าย เรียกร้องความรับผิดชอบกับทุกพรรค รวมถึงพรรคภูมิใจไทยในฐานะแกนนำรัฐบาล เพื่อให้พูดคุยกับ ส.ว. แต่ก็แปลกประหลาดที่พรรคเพื่อไทยมาถามว่าพรรคประชาชนมีการพูดคุยกับนายอนุทินหรือไม่ในวันนี้ ทั้งๆ ที่วันที่ตัวเองเป็นนายกฯ แล้วพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ยังไม่มีความพยายามในการพูดคุยกับนายอนุทินอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้เลย