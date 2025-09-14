การเมือง

ศุภชัย เชื่อ นายกฯ ดูความรู้ความสามารถคนที่มานั่งรมต. หลังสะพัดว่าที่ รมว.ยุติธรรมสายบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การคัดค้าน บุคคลที่คาดว่าจะได้นั่งตำแหน่ง รมว.ยุติธรรม ที่มาจากสายบุรีรัมย์ ว่าบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีทุกตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับงาน ไม่ได้มองว่าเป็นใครมาจากไหน ดังนั้น จึงต้องบอกว่าใครจะมาเป็นรมว.ยุติธรรม มันไม่สำคัญ ถ้าอยู่บนพื้นฐานในการทำอย่างไรที่จะทำให้หลักนิติธรรมกลับเข้ามาสู่ประเทศ เรื่องความยุติธรรม ความเสมอกันทางกฎหมายไม่เลือกปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญ

“ที่มาจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับมาแล้วบริหารโดยยึดหลักนิติธรรม ทำให้กระทรวงยุติธรรม กลับมายุติธรรมจริงๆ ใครก็ตามที่มา ต้องอยู่บนพื้นฐานนี้ และทำให้ความยุติธรรมกลับคืนมา” นายศุภชัย ระบุ