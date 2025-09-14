ลิซ่า ลุยเมืองคอน ถกสมาชิกพรรคปชน. เตรียมเลือกตั้ง ส.ส. ลั่นพร้อมตรวจสอบรบ.ทันทีหลังแถลงนโยบาย

ลิซ่า ลุยเมืองคอน จับคุยสมาชิกพรรคปชน. เตรียมเลือกตั้ง ส.ส. ลั่นพร้อมตรวจสอบรบ.ทันทีหลังแถลงนโยบาย
เมื่อวันที่ 14 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ร้านน้ำชาโกกวง ทุ่งสงซาลาเปา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นางสาวภคมน หนุนอนันต์ (ลิซ่า) ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.)ได้เดินทางมาพบปะพูดคุยกับสมาชิกพรรคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากการโหวตนายกรัฐมนตรี ผ่านไป ให้สมาชิกพรรคมีความเห็นที่หลากหลาย ได้มีพื้นที่ การพูดคุยในบรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง และเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง
โดย นางสาวภคมน กล่าวว่า ตั้งใจเดินทางมาฟังความเห็น ความรู้สึกของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช หลังจากการโหวตนายก เพราะรับทราบมาว่ามีความเห็นหลากหลาย ดังนั้นวันนี้อยากให้ทุกท่าน พูดได้เต็มที่
หลังจากนั้น สมาชิกพรรคฯ หลายท่านได้ลุกขึ้นอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นของตนเอง ซึ่งมีทั้งมุมมองที่เข้าใจผลการตัดสินใจของพรรคฯ และมุมที่ไม่เห็นได้ แต่เคารพมติพรรค รวมทั้งความเห็นที่เสนอให้อยู่เฉยๆ ทำไมพรรคถึงรีบตัดสินใจ นอกจากนั้นยังมีสมาชิกพรรคถามถึงความชัดเจนเรื่อง การตรวจสอบรัฐบาลนายอนุทิน ในฐานะฝ่ายค้าน
โดย นางสาวภคมน ได้ลุกขึ้นกล่าวขอบคุณทุกความคิดเห็น และได้กล่าวว่า “ตนขอสรุปว่าการชักเข้าชักออก กลับไปกลับมาของบางพรรคการเมือง ทำให้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ พรรคประชาชน ใช้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในพรรค ในการตัดสินใจ ก่อนไปลงนามข้อตกลง และเมื่อลงนามแล้ว เรายืนยันการเคารพคำพูดของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ“
”เข้าใจพี่น้องประชาชนทุกคน ที่แสดงความเห็นเข้ามา น้อมรับทุกความเห็นหลังจากนี้ ทราบดีว่าเดิมพันของพรรคประชาชนสูงมากกับการได้ผลลัพธ์ตามเงื่อนไข แต่คิดว่า“พรรคภูมิใจไทย”เอง ก็มีต้นทุนที่สูงมากกับการรับเงื่อนไขครั้งนี้ เช่นกัน“
”ถ้าเราจะต้องเสียเดิมพันที่สูงคุณก็ต้องจ่ายต้นทุนที่มหาศาลเช่นกัน เจอกันรัฐบาลภูมิใจไทย ลิซ่าพร้อมมากในการทำหน้าที่ตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขากระโดง เรื่องฮั้ว สว. หรือแม้แต่เรื่อง SEC เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้” ส.ส.ภคมน กล่าวทิ้งท้าย