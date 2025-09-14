นับคะแนนแล้ว 84% สง่า เพื่อไทยนำโด่ง ซ่อมส.ส.เขต 7 เชียงราย ทิ้งห่างปชน.กว่า 1.5 หมื่นคะแนน
เมื่อเวลา 18.55 น. วันที่ 14 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงราย เขต 7 แบบไม่เป็นทางการ ล่าสุด ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้นับคะแนนไปแล้ว เกินกว่า 84% นับไปแล้ว 183 หน่วย จากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 285 หน่วย พบว่า นายสง่า พรมเมือง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนไปแล้ว 27,845 คะแนน นายสุทัศน์ ยาละ ผู้สมัครจากพรรคประชาชน ได้คะแนนไปแล้ว 12,600 คะแนน
โดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ก่อนปิดหีบเลือกตั้งว่า ได้ใช้ศูนย์อำเภอแม่จัน เป็นสถานที่ใช้รวมผลคะแนนเขตเลือกตั้งที่ 7 คาดว่าน่าจะทราบผลคะแนนเลือกตั้งไม่เกิน 21.00 น.