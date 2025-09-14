แพทองธาร แชร์โพสต์ ผลเลือกตั้งซ่อม สส.เชียงราย เขต7 เพื่อไทย ชนะขาด พรรคประชาชน
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงาน ผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อม สส.เชียงราย เขต 7 แบบไม่เป็นทางการ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง นับคะแนนไปแล้ว 80% โดยนายสง่า พรมเมือง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนนำกว่า 37,000 คะแนน
ด้านนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้แชร์โพสต์ใน IG story ว่า “เพื่อไทย ชนะขาด ทิ้งห่างพรรคส้ม ผลเลือกตั้งซ่อมเชียงราย เขต 7 สง่า พรมเมือง พรรคเพื่อไทย มีคะแนนทิ้งห่าง สุทัศน์ ยาละ พรรคประชาชน”