เปิดคะแนนเลือกซ่อมส.ส.เขต7 เชียงราย สง่า กว่า 4.3 หมื่น ส่วน สุทัศน์ ปชน.ได้แค่ 1.8 หมื่น ปชช.ใช้สิทธิไม่ถึงครึ่ง

เปิดคะแนนเลือกซ่อมส.ส.เขต7 เชียงราย สง่า ได้กว่า 4.3 หมื่น ส่วน สุทัศน์ ปชน.ได้แค่ 1.8 หมื่น ปชช.ใช้สิทธิไม่ถึงครึ่ง แถมโหวตโนเกือบ 1 หมื่นใบ
เมื่อเวลา 20.06 น. วันที่ 14 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 7 เชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่างลงแทนนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย เจ้าของพื้นที่ ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนจากตำแหน่งและตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี โดยมีผู้สมัครจำนวน 2 คน คือ นายสง่า พรมเมือง ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 และ นายสุทัศน์ ยาละ ผู้สมัครของพรรคหมายเลข 2 พรรคประชาชนว่าหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. ทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 285 หน่วยเลือกตั้งก็ได้เริ่มมีการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งในทันที
โดยตั้งแต่เนิ่มนับคะแนนผลปรากฎว่าในช่วงเริ่มต้นนับคะแนนไม่กี่หน่วยเลือกตั้งคะแนนเสียงมีความสูสี แต่เมื่อเริ่มนับคะแนนจำนวนหลักสิบหน่วยเลือกตั้งคะแนนของนายสง่า พรมเมือง ผู้สมัครหมายเลข 1 จากพรรคเพื่อไทย ได้เริ่มมีคะแนนทิ้งหนีห่างคะแนนของนายสุทัศน์ ยาละ หมายเลข 2 จากพรรคประชาชน ขึ้นเรื่อยๆเป็นหลักหมื่น เมื่อมีการนับคะแนนถึง 200 หน่วยจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 285 หน่วยมีคะแนนทิ้งห่างไปกว่า 10,000 คะแนน
กระทั่งเวลา 20.20 น. การนับคะแนนได้ร้อยละ 94.74 จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 270 หน่วย จาก 285 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 74,221 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 185,283 คน ผลปรากฎว่านายสง่า ได้คะแนน 43,229 คะแนน ขณะ ที่นายสุทัศน์ ได้คะแนน 18,252 คะแนน มีจำนวนบัตรดี 61,481 ใบ บัตรเสีย 2,854 ใบและจำนวนบัตรไม่เลือกผู้ใดมีมากถึง 9,886 ใบ
