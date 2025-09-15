ภท.ถก ‘ว่าที่ รมว.คลัง-พลังงาน’ ปล่อยแพกเกจกระตุ้น ศก. ‘คนละครึ่ง-ลดค่าไฟ-รฟฟ.ราคาถูก’
เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวว่า รัฐบาลนำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กำลังร่วมกับว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในช่วง 4 เดือนนี้ โดยกำลังดูว่ายังมีงบประมาณเหลืออยู่เท่าไหร่ ที่นำมาดำเนินการได้ทันที เช่น งบกลาง งบกันเหลื่อมปี เพื่อออกมาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ไม่ว่าโครงการคนละครึ่ง ซึ่งอาจจะต้องใช้งบมากกว่า 25,000 ล้านบาท มาตรการลดค่าไฟฟ้า ซึ่งว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กำลังดูจะปรับลดได้อีกเท่าไหร่ โดยจะพยายามลดให้ได้มากที่สุด
“โครงการคนละครึ่ง สัดส่วนการร่วมจ่ายยังคงเหมือนเดิม ผู้อยู่ในระบบภาษีจ่าย 60:40 ประชาชนทั่วไป 50:50 แต่ในกรณี 60:40 อาจจะเป็นเวอร์ชั่น 2 ถ้าหากงบยังไม่พอ หรือยังไม่สามารถทำได้ เพราะต้องดูความพร้อมของระบบด้วย แต่ถ้าทำได้เลยก็ทำ อย่างไรก็ตาม จะพยายามทำให้ได้เร็วที่สุด ส่วนโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งยังตอบไม่ได้ ขึ้นอยู่กับงบ แต่โครงการเดิมที่ลงทะเบียนไปแล้ว จะยังทำต่อจนจบโครงการ” นายสิริพงศ์กล่าว
นายสิริพงศ์กล่าวอีกว่า ส่วนการลดค่าเดินทางของประชาชนที่ใช้รถไฟฟ้านั้น ภายใน 4 เดือนนี้ อาจจะได้เห็นโครงการ แต่อาจไม่ใช่ราคา 20 บาทตลอดสาย โดยรูปแบบอาจเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียว จากนั้นคิดตามระยะทาง สูงสุดไม่เกิน 30 บาท 40 บาท หรือ 45 บาท ซึ่งแต่สายราคาอาจไม่เท่ากัน โดยเป็นการดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.ตั๋วร่วม ทั้งนี้ โครงการจะเกิดขึ้นได้เร็ว หรือช้า ขึ้นอยู่กับ พ.ร.บ.ตั๋วร่วมจะบังคับใช้ได้เมื่อไห ร่และรูปแบบเดินหน้าจะเป็นสมการไหน แต่ไม่ใช่ราคา 20 บาทแน่นอน
ด้านนายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า กรณที่พรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้ปัดฝุ่นโครงการนโยบายรถไฟฟ้า 40 บาท ตลอดวัน ว่า สภาสมัยที่ผ่านมาตนเป็นประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ขนส่งทางราง มองว่าสามารถนำกฎหมายดังกล่าวมาใช้ร่วมกับร่างพ.ร.บ.จัดการระบบตั๋วร่วม และร่างพ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการศึกษาให้รู้ต้นทุนที่แท้จริงของค่าโดยสารรถไฟฟ้า ว่าต้นทุนจริงๆเป็นเท่าไหร่กันแน่
นายศุภชัย กล่าวว่า วันนี้ต้องยอมรับว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยคิด 20 บาทตลอดสาย ไม่ได้อยู่บนฐานจากการศึกษาว่าต้นทุนเท่าไหร่ เป็นการยกตัวเลขมาลอยๆเพื่อหาเสียงโดยอาศัยกฎหมายที่มีอยู่ โดยเฉพาะร่างพ.ร.บ.รฟม. ที่มีกองทุนอยู่ หรือนำงบประมาณส่วนอื่นมาชดเชยส่วนต่าง เพราะจริงๆแล้วเอกชนไม่ได้ลดราคาค่าโดยสาร แต่เป็นเรื่องที่รัฐเอางบประมาณไปอุดหนุนซึ่งเป็นเงินภาษี คำถามคือทำแบบนี้เป็นการนำงบประมาณมาหาเสียงหรือไม่ การบอกว่าต้องรับนโยบายนี้ไปดำเนินการต่อไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง แต่สิ่งที่ถูกต้องคือต้องไปพิจารณาว่าต้นทุนจริงๆเท่าไหร่ รัฐต้องอุดหนุนเท่าไหร่ ที่สำคัญวันนี้คนกทม.ไม่ได้ใช้ แต่รถไฟฟ้า เขาใช้รถเมล์ด้วย การจะบอกให้รับช่วงต่อโดยไม่มีข้อมูลทางวิชาการไม่ควรทำ
“รัฐบาลที่จะเข้ามาหลังจากนี้จะศึกษาค่าโดยรถโดยรวม เพื่อจะได้ไม่ต้องอุดหนุนมากกว่าที่ควร ที่สำคัญต้องถามว่านโยบายนี้เป็นเรื่องด่วนหรือไม่ มองว่าต้องศึกษาให้ครบถ้วน เพราะมีกฎหมายอื่นๆเข้ามาหลายฉบับ มีพ.ร.บ.ออกมาหลายฉบับต้องคิดเรื่องต้นทุน และดึงรถเมล์เข้ามาด้วยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า” นายศุภชัย