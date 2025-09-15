พจมาน-เอม-อิ๊งค์ ถึงเรือนจำคลองเปรม เยี่ยม ทักษิณ คนเสื้อแดงปักหลักให้กำลังใจ

พจมาน-เอม-อิ๊งค์ ถึงเรือนจำคลองเปรม เยี่ยม ทักษิณ รอบ 10 โมงเช้า คนเสื้อแดงปักหลักให้กำลังใจหน้าเรือนจำ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งบังคับโทษ 1 ปี และเมื่อวานนี้ (14 ก.ย.) ครบ 5 วันที่ต้องกักโรคโควิด-19 ตามระเบียบของราชทัณฑ์แล้ว
ล่าสุด เมื่อเวลา 09.47 น. วันที่ 15 กันยายน ที่ เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ภายในเรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อเข้าเยี่ยมรอบเวลา 10.00 น. และคาดว่าจะออกมาจากห้องเยี่ยมประมาณ 11.00 น.
โดยปรากฏว่าครอบครัวของนายทักษิณ โดยเฉพาะในส่วนของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ได้เดินทางมาโดยขบวนรถตู้ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Lexus สีดำ ทะเบียน 9 กษ 195 กรุงเทพมหานคร
ส่วนคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ มารดาของ น.ส.แพทองธาร และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ เอม เดินทางมาโดยรถตู้ส่วนบุคคลยี่ห้อ Mercedes-benz สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน ฮว 36 กรุงเทพมหานคร
สำหรับการแต่งกายของ น.ส.แพทองธาร ในวันนี้ สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวทับในสูทสีครีมแขนยาว กลัดกระดุมสีทองกางเกงขายาวสีกรมท่า พร้อมถือกระเป๋าสีดำ มัดรวบผมหางม้าด้วยความเรียบร้อย ส่วน น.ส.พินทองทา หรือเอม สวมใส่เสื้อสูทแขนยาวสีดำ กางเกงขายาวสีดำ ปล่อยผมสลวยยาว ขณะที่ คุณหญิงพจมาน สวมชุดกระโปรงยาวสีฟ้าสลับม่วง สีสันสดใส
และเมื่อทั้งหมดจอดรถที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ก็ได้เดินเคียงคู่กัน ก่อนยิ้มทักทายสื่อมวลชนที่มาปักหลักติดตามรายงานข่าว
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวสังเกตว่า เมื่อสวัสดีทักทาย น.ส.แพทองธาร น.ส.พินทองทา และคุณหญิงพจมาน พร้อมถามความรู้สึกของวันนี้ พบว่าทั้งหมดมีสีหน้าใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่พบความเครียด และยังยิ้มให้กับสื่อมวลชน ก่อนที่เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางคลองเปรมจะได้นำทั้งหมดเข้าบริเวณพื้นที่ด้านในเรือนจำเพื่อเตรียมเยี่ยมญาติ นายทักษิณ ชินวัตร ตามลำดับต่อไป
ทั้งนี้ การเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณภายในเรือนจำ ครอบครัวของนายทักษิณได้เข้าผ่านประตูหน้าของเรือนจำกลางคลองเปรม ซึ่งเป็นประตูสำหรับเจ้าหน้าที่ของเรือนจำ และสำหรับบุคคลภายนอกที่มีกิจกรรมจะต้องประสานกับเรือนจำฯ อย่างเช่นกรณีนำสื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวภายในเรือนจำ เพราะโดยปกติแล้วหากเป็นการเยี่ยมญาติทั่วไป ญาติของผู้ต้องขังทุกคนจะต้องเข้าผ่านประตูเยี่ยมญาติบริเวณส่วนเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง ซึ่งจะอยู่อาคารด้านข้าง
นอกจากนี้ ทีมงานของ น.ส.แพทองธาร ได้แจ้งกับสื่อมวลชนว่า เมื่อเยี่ยมญาติเสร็จสิ้นแล้ว ทางครอบครัวพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ส่วนการตอบประเด็นซักถามรายละเอียดเชิงลึก จะมอบหมายให้ ทนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์แทน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชัยนาทฝนกระหน่ำ เขื่อนเจ้าพระยายังตรึงระบาย ชาวบ้านเร่งสร้างเพิงพักเตรียมอพยพ
- โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ 2025 แข่งเดือดเรซ 3-4 ที่บุรีรัมย์ เตรียมชิงแชมป์ประจำปีเรซสุดท้ายที่เชียงใหม่
- เปิดภารกิจ‘ดรีมทีม’รัฐบาลอนุทิน 120 วัน ปลดหนี้ แก้จน ฟื้นเศรษฐกิจ
- ที่ประชุมสุดยอดอาหรับ-อิสลามเตือน อิสราเอลโจมตีกาตาร์ คุกคามปรับสัมพันธ์