กกต.สรุป สง่า จากพท. คว้าส.ส.เขต 7 เชียงราย ด้วยแต้ม 45,615 ถ้าไม่มีร้องเรียน ประกาศใน 60 วัน

กกต.สรุปเลือกซ่อมส.ส.เขต 7 เชียงรายใช้สิทธิร้อยละ 59.19 “สง่า พรมเมือง” จากพท.ชนะ 45,615 คะแนน พบบัตรไม่เลือกผู้ใดสูงกว่า1หมื่นใบ เตรียมเร่งพิจารณารับรอง ไม่มีร้องเรียน ประกาศได้ใน 60 วัน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ประกอบด้วย อำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลจันจว้าและตำบลจันจว้าใต้) อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ (เฉพาะตำบลครึ่ง ตำบลศรีดอนชัย ตำบลริมโขง ตำบลเวียง ตำบลสถาน และตำบลห้วยซ้อ) และอำเภอเวียงแก่น โดยจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีทั้งสิ้น 133,960 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 79,288 คน คิดเป็นร้อยละ 59.19 บัตรดี 65,477 ใบ คิดเป็นร้อยละ 82.58 บัตรเสีย 3,072 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.87 และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 10,739 ใบ คิดเป็นร้อยละ 13.54
สำหรับผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายสง่า พรมเมือง ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย ได้รับคะแนนเสียงทั้งสิ้น 45,615 คะแนน ตามมาด้วยนายสุทัศน์ ยาละ ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาชนได้รับคะแนนเสียงทั้งสิ้น 19,862 คะแนน
ทั้งนี้มาตรา 125 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากนี้สำนักงานกกต.จะดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมรายงาน ผลการนับคะแนน พร้อมทั้งพิจารณาคำร้องหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หากไม่มีเหตุ อันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และไม่มีคำร้องคัดค้านภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ตามมาตรา 127 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
