นรเศรษฐ์ ชี้ เป็นหน้าที่ หลังมีกลุ่ม ส.ว.เตรียมสอบงบฯ ซอฟต์พาวเวอร์

นรเศรษฐ์ ชี้ เป็นหน้าที่ ส.ว.ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล หลังมีกลุ่มส.ว.เตรียมสอบงบฯ ซอฟต์พาวเวอร์
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่รัฐสภา นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร ส.ว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีมี ส.ว. ยื่นตรวจสอบงบฯซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ว่า ตนได้ข่าวมาเหมือนกันว่าจะมีคนตรวจสอบงบซอฟต์พาวเวอร์ ซึ่งมี ส.ว.มีความเชี่ยวชาญหลายคนที่ตนรู้จักมีความเชี่ยวชาญเรื่องนโยบายซอฟพาวเวอร์ แต่ยังไม่ได้พูดคุยว่าจะมีการตรวจสอบอย่างไร ในส่วนของ กมธ. พัฒนการเมืองฯสว. ภารกิจคือการติดตามเรื่องการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
และโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการเพราะฉะนั้น ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์คงไม่ใช่ภารกิจหลักของ กมธ.นี้
ส่วนที่หลายคนมองว่าเหมือนเป็นการเช็คบิลอดีตนายกฯ นั้น นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าการตรวจสอบโครงการทุกโครงการ มีความจำเป็นที่จะต้องทำ และเป็นหน้าที่ของ ส.ว. ที่ติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอยู่แล้ว ส.ว. ที่สนใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นสิทธิ์ที่จะตรวจสอบได้ พร้อมกับเชิญชวน ส.ว. ทุกคน อยากให้ทำหน้าที่ตรวจสอบทุกเรื่องที่มีความสนใจ