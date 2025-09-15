การเมือง

ศิริโชค เชียร์ ‘อภิสิทธิ์’ คัมแบ๊กหัวหน้าปชป. ฟื้นฟูพรรค แถมเหมาะเป็นผู้นำประเทศ

ภาพจาก ศิริโชค โสภา

‘ศิริโชค’ เชียร์ ‘อภิสิทธิ์’ กลับมาฟื้นฟูพรรค ปชป. การเมืองเปลี่ยน ใช้เงินเลือกตั้งเพิ่ม อุดมการณ์หดหาย จากเศรษฐกิจบีบรัด

เมื่อวันที่ 15 กันยายน นายศิริโชค โสภา อดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า จากกรณีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ต้องมีการสรรหาหัวหน้าพรรคคนใหม่มาทำหน้าที่แทน ซึ่งไม่ง่ายนัก เพราะการเมืองเปลี่ยนไปมาก การเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติต้องใช้เงินมากขึ้น หากจะยึดอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ต้องใช้เวลาเปลี่ยนความคิดของสังคมอีกนาน สำคัญคือต้องทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก่อน

นายศิริโชคเปิดเผยว่า ตราบใดที่ภาวะเศรษฐกิจยังย่ำแย่ สินค้าการเกษตรราคาตกต่ำอย่างเช่นในปัจจุบัน ประชาชนไม่ได้ยึดติดกับอุดมการณ์ประชาธิปไตย พรรคการเมืองเหมือนกันทั้งหมดกลับคิดถึงปากท้องตัวเองก่อนจึงทิ้งอุดมการณ์ คิดว่าพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่ยึดอุดมการณ์ไม่ซื้อเสียง จึงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งที่จะฟื้นพรรคกลับมาอย่างอดีตได้

นายศิริโชคกล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม คนที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีหลายคน หนึ่งในนั้นคือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่เหมาะกับการเป็นผู้นำของประเทศ จากที่ตนทำงานใกล้ชิดกับนายอภิสิทธิ์ นายอภิสิทธิ์มีครบทุกด้านแล้ว ยังยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์มาตลอด แต่บรรยากาศการเมืองในขณะนี้ยังไม่เอื้อมากนัก ต้องทุ่มเทเสียสละมากพอสมควร

“อยากเห็นอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์กลับมา แต่ต้องใช้เวลา จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายของผู้จะสมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ว่าสมัครแล้วจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่ จึงต้องมีคนที่อุทิศตนและเสียสละจริงๆ เชื่อว่ายังมีนักการเมืองที่เกิดจากพรรคประชาธิปัตย์ต้องการกลับมาฟื้นฟูพรรค ไม่อยากเห็นพรรคตกต่ำ” นายศิริโชคกล่าว