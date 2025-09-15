อิ๊งค์ เผย เยี่ยม ทักษิณ ผ่านกระจก ยันจิตใจเข้มแข็ง ดีใจเพื่อไทยชนะเลือกตั้งซ่อมเชียงราย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งบังคับโทษ 1 ปี และเมื่อวานนี้ (14 ก.ย.) ครบ 5 วันที่ต้องกักโรคโควิด-19 ตามระเบียบของราชทัณฑ์แล้ว
อุ๊งอิงค์ เปิดใจ หลังเยี่ยมทักษิณ เผย คุณพ่อเข้มแข็ง กำลังใจดี เครียดบ้าง เป็นเรื่องปกติ รับ ชีวิตครอบครัวมีหลายรสชาติ แม้ 17 ปี พ่อแม่ไม่ได้เจอกัน ครั้งนี้เยี่ยมผ่านกระจก ก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ตั้งใจกลับมาเยี่ยมอีก
เมื่อเวลา 10.53 น. วันที่ 15 กันยายน ที่ เรือนจำกลางคลองเปรม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย น.ส.พิณทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ บุตรสาวของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ประคองคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภรรยาของนายทักษิณ ออกมาจากเรือนจำกลางคลองเปรม ภายหลังหลังจากที่เข้าเยี่ยม นายทักษิณ โดยใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมง
จากการสังเกตของผู้สื่อข่าว เห็นว่า น.ส.แพรทองทาน และ น.ส.พิณทองทา ได้จับมือ คุณหญิงพจมานตลอด ขณะที่คุณหญิงพจมานก็ ก้มหน้าก้มตา เดินขึ้นรถ มีช่วงหนึ่ง ผู้สื่อข่าวได้สอบถามคุณหญิงพจมานไปว่า “ได้พูดคุยกับคุณทักษิณหรือยัง คุณทักษิณกำลังใจดีหรือไม่” คุณหญิงพจมาน ได้พยักหน้าตอบรับเบาๆ ก่อนที่จะขึ้นรถกลับในทันที
ขณะที่บรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำคลองเปรม เมื่อทั้ง 3 ท่าน ได้เดินออกมาก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงมายืนให้กำลังใจ ซึ่ง น.ส.แพทองธาร และ น.ส.พิณทองทา ได้สวมกอดกลุ่มคนเหล่านั้น ก่อนจะที่จะพูดขอบคุณ และได้มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ก็ได้เจอคุณพ่อ ประมาณ 30 นาที ซึ่งพ่อได้ตัดผมสั้นแล้ว วันนี้ได้เยี่ยมผ่านกระจก แต่ไม่ได้สัมผัส มีการพูดคุยและส่งกำลังใจให้คุณพ่อ ซึ่งผู้คุมเล่าให้ฟังว่ามีประชาชน มาทานก๋วยเตี๋ยวแถวนี้ ได้มาให้กำลังใจคุณพ่อบอกว่า “มาทานพร้อมท่าน” ซึ่งคุณพ่อก็ได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามา
ทางครอบครัวก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าคุณพ่อเป็นความดัน และ มีความเครียดบ้าง ความดันจึงขึ้นๆ ลงๆ แต่คุณพ่อก็มีจิตใจที่เข้มแข็ง ซึ่งเข้มแข็งกว่าพวกเราอีก พร้อมกับให้กำลังใจพวกเราด้วย ซึ่งเวลาที่พวกเราไปที่ไหนก็ได้รับกำลังใจตลอด ซึ่งพวกเราเองก็ขอบคุณมากๆ ที่ผ่านมา คุณพ่อคุณแม่ ก็ไม่ได้เจอกันมา 17 ปี รอบนี้ก็มาเจอกันผ่านกระจกชีวิตครอบครัวของเรา ก็มีหลายรสชาติ ซึ่งก็ได้ให้กำลังใจกันไปในทุกๆเรื่อง
ส่วนเรื่องการช่วยงานภายในเรือนจำ ตอนนี้เพิ่งผ่านช่วงกักตัวมา 5 วัน ก็ยังไม่มี เห็นผู้ต้องขังอื่นๆที่อายุน้อยบอกว่าคุณพ่อมีประสบการณ์เนื่องจากว่าอายุ 76 ปีแล้ว มีประสบการณ์ที่สามารถแชร์ได้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องภาษาอย่างเดียว แต่จะมีเรื่องมุมมองต่างๆด้วย เนื่องจากว่าคุณพ่อชอบเป็นอาจารย์ ชอบอ่านหนังสือ
สำหรับประเด็นเรื่องของการบริหารโทษ เนื่องจากนายทักษิณอยู่ในเกณฑ์ผู้สูงอายุ มีการยื่นเพื่อขอพิจารณากับทางเรือนจำหรือไม่นั้น เรื่องนี้ ขอให้ทนายความเป็นตอบ จะได้ถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆ ส่วนการ เลือกตั้งซ่อมส.ส. เชียงรายเขต 7 พรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะ ทางคุณพ่อก็ไม่ได้บอกอะไรมาก เพียงแค่ว่า ดีใจด้วย ขณะที่ตนเองได้พูดคุยกับทางเชียงรายเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม คุณพ่อไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าจะมาเยี่ยมอีกหรือไม่ นางสาวแพทองธาร ตอบว่า “แน่นอนค่ะ”