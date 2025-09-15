ทนายทักษิณ ยันไม่มีสิทธิวีไอพี เหมือนนักโทษทั่วไป ฮึ่ม ฟ้องพวกกล่าวเท็จปมสัมพันธ์กัมพูชา
เมื่อวันที่ 15 กันยายน นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการเข้าเยี่ยม นายทักษิณ พร้อมกับครอบครัว ว่า วันนี้ยังไม่ได้ทำอะไร เนื่องจากเป็นวันแรกที่เรือนจำเปิดให้เข้าเยี่ยมหลังคุมขังมา 7 วัน เลยยังไม่ได้ทำอะไร เป็นการต้องขังปกติ ไม่มีสิทธิพิเศษอยู่ในแดนผู้สูงอายุ ซึ่งท่านก็มีโรคประจำตัว และมีความดัน ความเครียดบ้างตามประสาคนสูงอายุ ซึ่งท่านก็พยายามดูแลตัวเอง
“ยืนยนว่าท่านมีโรคประจำตัว ใครไม่เชื่อก็เรื่องของเขา แต่เรื่องความดันและเรื่องความเครียดก็มีปกติของคนแก่ ซึ่งท่านก็พยายามดูแลตัวเองและควบคุมอยู่”
นายวิญญัติกล่าวว่า ส่วนเรื่องการยื่นของคุมขังนอกเรือนจำนั้น ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลา เนื่องจากมีเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์อยู่ ซึ่งเมื่อถึงเวลาราชทัณฑ์ต้องพิจารณา เรายังไม่ทำอะไร เพราะมีเรื่องของมาตรฐานขั้นต่ำก่อนถึงจะมีการพิจารณาได้
ส่วนเรื่องความปลอดภัยของท่านเป็นเรื่องหลักผู้ต้องขังไม่ต้องร้องขอ ผบ.เรือนจำต้องดูอยู่แล้ว ท่านเป็นอดีตนายกฯต้องดูแลเรื่องคววมปลอภัยต่อชีวิตของท่าน ไม่ได้มีห้องพิเศษสำหรับท่าน เป็นไปตามระเบียบทุกอย่าง การเยี่ยมก็เป็นไปตามระเบียบ แต่ตนไม่ได้เข้าไปในเรือนนอน ยืนยันว่าเยี่ยมแบบไหนก็ไปเยี่ยมแบบนั้น
ผู้สือข่าวถามว่าได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ นายวิญญัติกล่าวว่า การคุยกันเราคุยกัยเรื่องงาน ถามสารทุกข์สุขดิบ ตนบอกว่าคนเสื้อแดงมาให้กำลังใจ ท่านก็บอกว่าขอบคุณและถามว่ามาทุกวันเลยหรอ
ส่วนคนที่ไปปล่อยข่าวเรื่องกัมพูชา ยืนยันฟ้องแน่นอน เพราะเป็นเรื่องเท็จ ใจเย็นๆ ฟ้องแน่และเรื่องนั้นท่านไม่กังวลส่วนเรื่องทรัพย์สินเป็นเรื่องครอบครัว ไม่ก้าวล่วง
นายวิญญัติกล่าวว่า ถ้าไม่ติดภารกิจตนจะมาเยี่ยมท่านทุกวัน ครอบครัวท่านไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษ ท่านไม่ได้เรียกร้องอะไรเกินกว่าผู้ต้องขังจะได้สิทธิ ใครอยากพูดอะไรก็พูดไป แต่ให้รับผิดชอบคำพูดด้วย เราแค่ให้ท่านสุขภาพดีเท่านั้น จขอให้ทุกท่านคิดถึงสิ่งที่ท่านทำมา ท่านเป็นอดีตนายกฯ ท่านต้องปลอดภัย ดูแลให้ท่านมีความปลอดภัย ทุกลมหายใจท้านก็เรื่องปบ้านเมือง ท่านเป็นห่วง ท่านคุยกับครอบครัวท่านแต่คุยอะไรบ้างไม่รู้