นายกฯ เผย ขึ้นโครงร่าง แถลงนโยบายรัฐบาลแล้ว เปิดกว้างเจ้ากระทรวงดูก่อน
เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 15 กันยายน ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแถลงนโยบายรัฐบาล ต่อรัฐสภาจะให้พรรคร่วมรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ ว่า เราขึ้นโครงร่างมาแล้ว จะส่งเนื้อหาของกระทรวงที่พรรคร่วมรัฐบาลรับผิดชอบ เพื่อให้พิจารณาเพิ่มเติมแก้ไข รวมไปถึงตัดบางส่วนเพื่อทำให้รัฐมนตรีมั่นใจว่าสามารถเข้ามาแล้วทำงานได้
เมื่อถามว่า เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบประวัติว่าที่รัฐมนตรีเป็นอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ใกล้แล้ว เพราะรายชื่อถือว่า 100% แล้ว ซึ่งการตรวจประวัติถือเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ก่อนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ โดยจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯภายในสัปดาห์นี้
เมื่อถามต่อว่า หากมีการโปรดเกล้าฯรายชื่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)แล้วจะแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาภายในกี่วัน นายอนุทิน กล่าวว่า เราจะรอการถวายสัตย์ปฏิญาณ ซึ่งระหว่างนั้นคงจะทำงานได้ระดับหนึ่ง เพราะต้องเร่งแถลงนโยบายเนื่องจากเนื่องจากการจะทำงานได้เต็มที่ต้องรอการแถลงนโยบาย ซึ่งระหว่างนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมนโยบาย ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็จะนัดประธานรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายและทำงานเลย
ผู้สื่อข่าวรายงานงานว่า เมื่อตอบคำถามจบแล้ว นายอนุทิน บอกว่า พอแล้วนะ
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามต่อว่า มีการรายงานรายชื่อครม.ที่ไม่ผ่าน คุณสมบัติหรือไม่ นายอนุทินไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว และเดินออกจากวงสัมภาษณ์