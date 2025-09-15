อลงกต ปัดเช็กบิล สอบงบซอฟต์พาวเวอร์ 5,000 ล้าน พ้อส.ว.ทำอะไรก็โดนบ่น ยันยึดประโยชน์ชาติ

‘อลงกต’ ปัดเช็กบิล สอบงบซอฟต์พาวเวอร์ ตัดพ้อ ส.ว.ทำอะไรก็โดนบ่น ไม่ทำก็หาว่ากลัว ยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ชาติ-ประชาชน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่รัฐสภา นายอลงกต วรกี ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา กล่าวถึงการประชุมตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ 5,000 ล้านบาท ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีว่า ในที่ประชุมช่วงบ่ายวันนี้ (15 ก.ย.) จะขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง โดยประเด็นที่คาดว่าจะมีการสอบถามคืองบประมาณในปี 2568 และ 2569 มีจำนวนเท่าไร มีการจ้างใครบ้าง ผู้รับจ้างตามข่าวมีนอมินีหรือไม่
“เปรียบเทียบงบประมาณในโครงการซอฟต์พาวเวอร์ที่เหมือนกับงบประมาณการสร้างสะพาน สร้างสะพานเราได้สะพาน มีประโยชน์ให้คนเดินข้าม คนขับรถผ่าน ซอฟต์พาวเวอร์ก็หลักการเดียวกัน เมื่อทำแล้วมีคนใช้อีเวนต์หรือไม่ รายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ จะต้องมีการประเมินว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด ส่วนจะวัดผลอย่างไรนั้น เป็นเรื่องของหน่วยงานที่ต้องตอบ ถ้าจัดอีเวนต์แล้วไม่มีผลลัพธ์และอิมแพคเราจะจัดทำไม” นายอลงกตกล่าว
ส่วนที่หลายคนมองว่าการตรวจสอบงบประมาณซอฟพาวเวอร์เป็นการเช็กบิลรัฐบาลนั้น นายอลงกตกล่าวว่า หากเราไม่ทำก็บอกว่ากลัว ทำก็หาว่าเช็กบิล ส.ว.ทำอะไรก็บ่นอยู่แล้ว เกรียนคีย์บอร์ดก็ว่าอยู่แล้ว แต่เราพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะ ส.ว.ที่ได้รับเลือกมา เป็นการยืนยันว่าเรามีตัวตน เรายึดถือประโยชน์ของชาติ ประชาชน และสถาบันของชาติเป็นหลัก
เมื่อถามว่า ในส่วนของงบซอฟต์พาวเวอร์ หากพบคนผิดจะต้องเร่งแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่ นายอลงกตกล่าวว่า จะต้องใช้ระยะเวลา มีการประชุม กมธ ขอมติออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจง เรื่องของการอายัดบัญชีและการใช้งบประมาณในโครงการซอฟต์พาวเวอร์