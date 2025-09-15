อนุทิน ส่งทีมงาน ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้สลค. คาด ตรวจสอบคุณสมบัติว่าที่ รมต.

“อนุทิน” ส่งทีมงาน ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ สลค. คาด ตรวจสอบคุณสมบัติว่าที่ รมต.
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุทิน 1 ภายหลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ระบุว่า จะสามารถนำรายชื่อ ครม. ขึ้นทูลเกล้าได้ภายในสัปดาห์นี้ ว่า ในส่วนของรายชื่อถือว่า 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ในสัปดาห์นี้
และล่าสุด ได้มีความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อเวลา 09.00 น. ทีมงานของนายอนุทิน ได้นำเอกสารมาส่งที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพิ่มเติม โดยคาดว่าเป็นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรี
นอกจากนี้ นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลไปเมื่อเวลา 13.30 น.
