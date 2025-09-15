เสียงชายแดน เรียกร้องรั้วกั้นกัมพูชา แก้รุกล้ำพื้นที่ ลั่นสร้างได้จะจดจำรั้วยุค ‘นายกฯอนุทิน’

เสียงคนชายแดน เรียกร้องรัฐบาลสร้างรั้วกั้นกัมพูชา แก้ปัญหารุกล้ำพื้นที่ ความปลอดภัย ลั่นหากทำได้ขอจดจำรั้วนี้สร้างยุค “นายกฯอนุทิน”
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่คลิปในโซเชียลมีเดีย มีประชาชน จ.สระแก้ว เรียกร้องให้ นายอนุทิน ชาญชีกุล นายกรัฐมนตรี สร้างรั้วกั้นชายแดนไทย-กัมพูชา อาทิ
นางประณีต ดีมาก หมู่ 1 บ้านท่ากลาง อ.อรัญประเทศ ระบุว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสร้างรั้วชายแดน ทุกวันนี้นอนไม่หลับ เพราะกลัวเขาจะเข้ามาช่วงกลางคืน จะอยู่อย่างไร ขอให้นายกฯ อนุทินได้ช่วยมาดูแลชาวบ้าน
นายสัมพันธ์ ศรีสวัสดิ์ อยู่อ.อรัญประเทศ ตรงข้ามบ่อนกาสิโน ซึ่งที่ผ่านมามีชาวกัมพูชาได้รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ โดยมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ต้องคอยเฝ้าระวัง ทั้งที่เขาก็ไม่มีเงินเดือน หากมีการทำรั้ว ทำกำแพง จะลดภาระ ชรบ. หากสามารถทำได้จะจดจำไปชั่วลูกชั่วหลานว่ารั้วนี้สร้างขึ้นในยุคของนายกฯอนุทิน
นายนิกร รัชบาน อยู่บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ติดชายแดน กล่าวว่า คนข้ามไปข้ามมา อยากให้หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะนายกฯ อนุทิน ช่วยทำกำแพงรั้ว ติดกล้องวงจรปิด เพื่อแก้ไขปัญหาขโมยรถจักรยานยนต์ นำข้ามไปฝั่งโน้น
ด้านนางพร (สงวนนามสกุล) ระบุว่า อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนติดกับตะเข็บชายแดนกัมพูชา ที่ผ่านมาชาวกัมพูชาเข้าออกอย่างผิดกฎหมาย มีปัญหาเรื่องการลักเล็กขโมยน้อย รถจักรยานยนต์ รถยนต์ อยากฝากไปถึงรัฐบาล สร้างรั้วตามแนวชายแดน จะขอจดจำว่ารั้วนี้เกิดขึ้นในยุคของนายกฯ อนุทิน
นางสาวสุนิตา ดีมาก อยู่อำเภอรัญประเทศ กล่าวว่า อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ประสบปัญหาชาวกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่เช่นเดียวกัน ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้ชีวิต อยากจะขอให้ทางทหาร และรัฐบาล โดยเฉพาะนายกฯอนุทินสร้างรั้วกำแพงตลอดแนวชายแดน เพื่อให้ชาวบ้านรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน
