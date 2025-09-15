กกต.เคาะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 กาญจนบุรี 19 ตุลาคม รับสมัคร 22-26 กันยายน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวว่า กกต. พิจารณาเห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้งและมีมติจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 กาญจนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เป็นวันเลือกตั้ง และรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 22 -26 กันยายน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม) อำเภอหนองปรือ