ด่วน! สาโรจน์ พึงรำพรรณ ยื่นหนังสือ ลาออก เลขา ป.ป.ช. ยังไม่ทราบสาเหตุ

ด่วน! สาโรจน์ ไขก๊อก ลาออก เลขา ป.ป.ช. แล้ว ยังไม่ทราบสาเหตุ เจ้าตัวไม่รับสาย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน มีรายงานข่าวว่า นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการคณะกรรมกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการในวันนี้ โดยยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบสาเหตุมาก่อน ระบุเพียงได้ยินข่าวก็ตกใจ ขณะที่นายสาโรจน์เองก็ไม่รับโทรศัพท์หรือชี้แจงใดๆ
ทั้งนี้ นายสาโรจน์ ได้เข้ารับตำแหน่งเลขา ป.ป.ช.เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 โดยในช่วงเดือนเมษายน 2568 นายสาโรจน์ ได้ยื่นรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดินด้วย
มีรายงานข่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์อนุมัติการลาออกราชการของ นายสาโรจน์ แล้ว พร้อมแต่งตั้งให้ พล.ต.ต.อรุณ อมรวิริยะกุล รองเลขาธิการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนไปก่อน