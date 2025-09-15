‘อภิสิทธิ์’ พร้อมคัมแบ๊ก หัวหน้าปชป. อดีตลูกพรรคหนุน เหมาะสมสุด ลั่นตามกลับด้วย

‘อภิสิทธิ์’ พร้อมคัมแบ๊ก หัวหน้าปชป. อดีตลูกพรรคหนุน เหมาะสมที่สุด ลั่นตามกลับด้วย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “อินไซด์ ไทยแลนด์” ถึงกระแสข่าวที่มีผู้เรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง หลังจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ลาออกจากตำแหน่งว่า การลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ของนายเฉลิมชัยส่งผลกระทบกับพรรคประชาธิปัตย์อย่างแน่นอน เพราะจำนวน ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ดิ่งลงมาตั้งแต่การเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อปี 2562 ซึ่งขณะนั้นเหลือ 50 กว่าคน ต่อมาในการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 เหลือ 25 คน จึงถือว่าพรรคประชาธิปัตย์มีปัญหาเรื่องวิกฤตความเชื่อถือจากประชาชน ดังนั้น การลาออกของนายเฉลิมชัยครั้งนี้อาจทำให้หลายฝ่ายที่มองจากข้างนอกรู้สึกว่าพรรคประชาธิปัตย์จะฉวยจังหวะนี้เพื่อทำอะไรในการฟื้นฟูพรรคหรือไม่ ทั้งนี้ รู้สึกเห็นใจนายเฉลิมชัยที่มาเป็นหัวหน้าพรรคในยุคที่พรรคประชาธิปัตย์มีปัญหาเรื่องทิศทางของพรรค และต้องมาแบกรับในช่วงที่พรรคค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องความเชื่อถือจากประชาชน
นายสาทิตย์กล่าวอีกว่า ส่วนพรรคประชาธิปัตย์จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับสมาชิกปัจจุบันที่อยู่ในพรรคว่าจะสรุปบทเรียนใน ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาว่าทิศทางของพรรคสอดคล้องกับทิศทางที่ประชาชนต้องการหรือไม่ และถ้าสรุปบทเรียนได้แล้ว คิดว่าถึงจุดที่ต้องฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ จะเปิดกว้างรับคนที่เคยเป็นผู้ได้รับความเชื่อถือและเคยทำงานในพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมามีบทบาทในพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง เพราะในการประชุมใหญ่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อการเลือกตั้งนั้น ต้องอาศัยองค์ประชุม 250 คนที่มาจากทุกส่วน อาทิ กรรมการบริหารพรรค ส.ส.ปัจจุบัน อดีต ส.ส. อดีตรัฐมนตรี สาขาพรรค ผู้นำท้องถิ่น
เมื่อถามว่า ใครมีความเหมาะสมในการกลับมากู้วิกฤตศรัทธาของพรรคประชาธิปัตย์ได้ นายสาทิตย์กล่าวว่า ถ้าคนในพรรคประชาธิปัตย์สรุปบทเรียนได้แล้ว คิดว่าจะเปิดกว้าง ก็มีหลายคนที่ควรได้รับการเชื้อเชิญหรือเปิดทางให้เข้ามามีบทบาทในพรรค ซึ่งมีการพูดถึงนายอภิสิทธิ์ และนายกรณ์ จาติกวณิช แต่เท่าที่ตนดูจากข่าวที่มีคนออกมาให้สัมภาษณ์ก็ดูเหมือนนายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรค สนับสนุนนายอภิสิทธิ์ แต่คิดว่าการจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ต้องอยู่ที่สมาชิกพรรคในปัจจุบัน
เมื่อถามว่า นายอภิสิทธิ์เหมาะสมกับการเมืองในยุคนี้หรือไม่ นายสาทิตย์กล่าวว่า คิดว่าเหมาะสม เพราะนายอภิสิทธิ์เคยประกาศชัดว่าไม่มีพรรคการเมืองอื่น และถ้าวันใดที่พรรคประชาธิปัตย์กลับคืนอุดมการณ์ของพรรค เขาก็พร้อมกลับมาพรรคประชาธิปัตย์ ที่จริงก่อนหน้านี้มีคนชวนนายอภิสิทธิ์ไปตั้งพรรคการเมือง แต่นายอภิสิทธิ์ปฏิเสธ และยืนยันว่าไม่ไปไหน ขณะเดียวกัน ตลอดช่วงที่นายอภิสิทธิ์เว้นวรรคการเมืองก็ไม่ได้ไปไหน แต่ไปมีประสบการณ์ในภาคธุรกิจมากขึ้น รวมถึงไปบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ นายอภิสิทธิ์จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมคนหนึ่ง แต่ตนพูดในฐานะคนนอกพรรคปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มีหลายคนที่ตนได้คุยพูดด้วยทางโทรศัพท์ก็บอกว่าถ้านายอภิสิทธิ์ได้กลับเข้าพรรคประชาธิปัตย์ หลายคนที่ลาออกจากพรรคแล้วก็พร้อมจะกลับไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์ด้วย
ต่อข้อถามว่า กลุ่มคนดังกล่าวรวมถึงนายสาทิตย์ด้วยหรือไม่ นายสาทิตย์กล่าวว่า ถ้านายอภิสิทธิ์กลับมา ตนชัดเจนมาก เพราะตั้งแต่ตนออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาจนถึงทุกวันนี้ ประมาณ 2 ปีแล้ว ตนยังไม่มีพรรคการเมืองอื่นในใจเลย