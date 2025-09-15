เปิดบัญชีทรัพย์สิน ‘จตุพร’ ยื่นพ้นปลัดทส. มี 105 ล้าน ไร้หนี้สิน พระเครื่องอื้อ

ป.ป.ช. เปิดเซฟ ‘จตุพร’ ยื่นพ้นปลัด ทส. รวย 105 ล้าน ไร้หนี้สิน มีที่ดินโคราช มูลค่า 1 ล้าน เงินสด 3 แสน พร้อมปืน-พระเครื่อง
เมื่อวันที่ 15 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจคือ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยื่นกรณีพ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประธานคณะกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะกรรมการในองค์กรต่างๆ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 โดยนายจตุพร และนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 105,111,341 บาท ไม่มีหนี้สิน
นายจตุพรแจ้งมีทรัพย์สิน 72,631,489 บาท ประกอบด้วย เงินสด 300,000 บาท เงินฝาก 3 บัญชี รวมมูลค่า 32,267,102 บาท เงินลงทุนในหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 50,000 บาท ที่ดิน 1 แปลงใน จ.นครรราชสีมา 1,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลังใน จ.นครราชสีมาและกรุงเทพฯ รวมมูลค่า 20,500,000 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 2 คัน รวมมูลค่า 3,934,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,315,386 บาท ทรัพย์สินอื่น เช่น พระเครื่อง พระพุทธรูป ปืน รวมมูลค่า 12,265,000 บาท
นางจันทิราแจ้งมีทรัพย์สิน 32,479,852 บาท ประกอบด้วย เงินสด 200,000 บาท เงินฝาก 3 บัญชี รวมมูลค่า 6,661,687 บาท ที่ดิน 2 แปลงในจังหวัดกรุงเทพฯ รวมมูลค่า 10,305,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลังในกรุงเทพฯ รวมมูลค่า 4,300,000 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 2 คัน รวมมูลค่า 2,107,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 606,164 บาท ทรัพย์สินอื่น เช่น พระเครื่อง ทองรูปพรรณ สร้อยคอเพชร รวมมูลค่า 8,300,000 บาท
นายจตุพรแจ้งว่า มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 8,117,155 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน 1,945,433 บาท เบี้ยประชุม 5,701,852 บาท ดอกเบี้ย 469,869 บาท แจ้งมีรายจ่ายต่อปีโดยประมาณ 1,200,000 บาท
นางจันทิราแจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 2,441,361 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน 1,273,031 บาท เบี้ยประชุม 1,156,000 บาท ดอกเบี้ย 12,330 บาท แจ้งมีรายจ่ายต่อปีโดยประมาณ 400,000 บาท
เมื่อปี 2567 นายจตุพรและคู่สมรสแจ้งบัญชีทรัพย์สินขณะที่ยังดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 109,030,472 บาท ไร้หนี้สิน เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีพ้นตำแหน่งในปี 2568 พบว่านายจตุพรและคู่สมรสมีทรัพย์สินลดลง 3,919,131 บาท