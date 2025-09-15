โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อ.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ เป็นราชบัณฑิต วิชาสังคมศาสตร์
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งราชบัณฑิต ความว่า
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
1.ศาสตราจารย์วิชัย ศรีคำ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงเดือน นาราสัจจ์ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์อเมริกา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
3. รองศาสตราจารย์โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
4. นายมานิจ สุขสมจิตร เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
5. ศาสตราจารย์ปราโมทย์ ประสาทกุล เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
6. ศาสตราจารย์พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิทยาศาศาสตร์
7. ศาสตราจารย์มานพ พิทักษ์ภากร เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และ ทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์
8. ศาสตราจารย์สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวเคมี สำนักวิทยาศาสตร์
9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรอนงค์ นัยวิกุล เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีสำนักวิทยาศาสตร์
10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาชีววิทยาระดับโมเลกุล สำนักวิทยาศาสตร์
11. ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาเทคโนโลยี สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิทยาศาสตร์
12. รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิมลเกษม เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาชาวิชาอักษรโบราณ สำนักศิลปกรรม
13. นางสาววนิดา พึ่งสุนทร เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สาขาวิชา สถาปัตยกรรมไทย สำนักศิลปกรรม
14. นายนัฏจักร ณ เชียงใหม่ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย สำนักศิลปกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 12 มีนาคม เป็นต้นไป