THACCA แจงงบซอฟต์พาวเวอร์ ยันปี 67 ใช้จริงเพียง 635 ล. ชี้ล่าช้า เหตุเปลี่ยนรบ.2ครั้ง

THACCA แจงงบซอฟต์พาวเวอร์ละเอียด ยันตั้งชื่อไม่ได้อิงจากชื่ออดีตนายกฯ ยันใช้จริงปี 67 เพียง 635 ล้าน – ล่าช้าเหตุเปลี่ยนรัฐบาล 2 ครั้ง เตรียมเสนอตั้ง พ.ร.บ.THACCA ในนาม สส.พรรคเพื่อไทย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หรือ THACCA (Thailand Creative Culture Agency) ชี้แจงว่า ชื่อ “THACCA” ไม่เกี่ยวข้องกับชื่ออดีตนายกรัฐมนตรีตามที่ถูกโจมตี แต่ตั้งตามชื่อองค์กรในลักษณะเดียวกัน ของต่างประเทศ อาทิ KOCCA ออกเสียงว่า ค็อกก้า Korea Creative Content Agency ของเกาหลีใต้ และ TAICCA ออกเสียงว่า ไทก้า Taiwan Creative Content Agency ของไต้หวัน
พร้อมย้ำข้อเท็จจริงกรณี งบซอฟต์พาวเวอร์ 5,000 ล้านบาท
โดยตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการเสนอในปี 2567 ไม่ใช่งบที่อนุมัติจริง งบที่ THACCA ใช้จริงอยู่ที่ 635.54 ล้านบาท เท่านั้น ส่วนที่มีการพูดถึงกว่า 2,188 ล้านบาท เป็นโครงการที่หน่วยงานอื่นเสนอภายใต้นโยบาย Soft Power 5F ของรัฐบาลก่อน ไม่ใช่งบที่ THACCA บริหารโดยตรง ตัวเลข “5,000–10,000 ล้าน” จึงเป็นเพียงวาทกรรมที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
ในปี 2568 THACCA ได้รับงบจริง 2,318.42 ล้านบาท รวม 31 โครงการ และใช้งบกลางเพิ่ม 566.18 ล้านบาท เช่น โครงการ “มหาสงกรานต์ 2568” ใช้งบ 151 ล้านบาท แต่สร้างรายได้กว่า 4,000 ล้านบาท และจัดเก็บภาษีได้เกือบ 700 ล้านบาท สะท้อนผลตอบแทนสูงกว่างบประมาณถึง 4 เท่า
สำหรับปี 2569 THACCA ได้รับงบเชิงยุทธศาสตร์ 3,927.40 ล้านบาท ครอบคลุม 87 โครงการ เพื่อรวบรวมงบ Soft Power ที่กระจายอยู่หลายหน่วยงาน มาเดินไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้แนวคิด “เอกชนนำ รัฐสนับสนุน”
ทั้งนี้ ความล่าช้าในการผลักดัน พ.ร.บ. THACCA เกิดจากการที่กฎหมายดังกล่าวเกี่ยวพันหลายหน่วยงาน ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน และตลอด 2 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนรัฐบาลถึง 2 ครั้ง ทำให้กระบวนการหยุดชะงัก ล่าสุดเตรียมเสนอเข้าสภาภายใต้พรรคเพื่อไทย
ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามผลงานของ THACCA ได้ทางเพจ Facebook และ Instagram “THACCA – Thailand Creative Culture Agency” ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง