ปลัดกห. ต้อนรับ ‘ผู้แทนพิเศษจีน’ ร่วมหารือสถานการณ์ชายแดนไทย-เขมร ยกระดับความมั่นคง

พล.อ.สนิทชนก ต้อนรับผู้แทนพิเศษจีน ร่วมหารือสถานการณ์ภูมิภาค–ชายแดนไทย–กัมพูชา พร้อมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคง
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 15 กันยายน ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ นาย Deng Xijun (เติ้ง ซีจวิน) ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือประเด็นสถานการณ์ภูมิภาค โดยเฉพาะประเด็นชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นที่จับตามอง ของหลายฝ่าย ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในทุกมิติ
โดยปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวต้อนรับและชื่นชมบทบาทสำคัญของผู้แทนพิเศษฯ ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย รวมทั้งจีนกับอาเซียน พร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่ ดำเนินมายาวนาน โดยปีนี้ตรงกับวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ภายใต้ แนวคิด “ปีทองแห่งมิตรภาพไทย-จีน” ซึ่งมีพัฒนาการความร่วมมือรอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การแลก เปลี่ยน ประชาชน และความมั่นคง
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา โดยไทยยืนยันความมุ่งมั่นที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนบนพื้นฐานของการเจรจาและความร่วมมือ พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของจีนในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง
ในด้านการทหาร ไทยและจีนมีความร่วมมือที่ใกล้ชิด ทั้งการศึกษาทางทหาร การฝึกร่วมผสม ในทุกเหล่าทัพ และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งสะท้อนผ่านบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ ที่ลงนามเมื่อปี 2562 ตลอดจนการจัดทำขอบเขตข้อกำหนด (TOR) เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านความร่วมมือทางทหารและเทคโนโลยี เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็น การยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย–จีน ทั้งนี้ ไทยพร้อมส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 1 ในจีน เมื่อการจัดตั้งแล้วเสร็จ