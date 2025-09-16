ปชป.ยังฝุ่นตลบ 3 กระแสชิงหัวหน้าพรรค ‘อภิสิทธิ์’ มาแรงสุด ต้องลุ้น ยอมกลับมาหรือไม่

ปชป.ยังฝุ่นตลบ 3 กระแส ชิงหัวหน้า ‘มาร์ค’ มาแรงสุด แต่ติดที่ว่าจะกลับมาหรือไม่
เมื่อวันที่ 16 กันยายน มีรายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แจ้งว่า สำหรับการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ แทนนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่ลาออกไปนั้น ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวใน 3 กระแส คือ 1.กระแสว่ามีหนึ่งในกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคชุดรักษาการ อาจลงชิงหัวหน้าพรรคด้วย แต่เป็นกระแสที่มีการสนับสนุนเบาบาง
2.กระแสขนาดกลาง พวกที่อยากได้คนที่เป็นคนรุ่นใหม่ คนหนุ่มสาวเข้ามาบริหารพรรค
และ 3.กระแสแรงสุดตอนนี้ คือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ซึ่งถือว่ามาแรงมากสุด
แม้นายอภิสิทธิ์จะลาออกจากสมาชิกพรรคไปแล้ว แต่หากตัดสินใจกลับพรรค ก็สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกพรรค และมีข้อบังคับพรรคงดเว้นให้อยู่แล้ว สำหรับอดีตหัวหน้าพรรค แต่ปัญหาคือนายอภิสิทธิ์จะมาหรือไม่ เพราะที่ผ่านมานายอภิสิทธิ์เคยบอกว่าไม่ต้องไปเชิญ ถ้าจะมาก็มาเอง คนที่สนับสนุนก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนา
ทั้งนี้ ยังเห็นว่าหากพรรคประชาธิปัตย์จะสู้ศึกเลือกตั้งคราวหน้า มีคนเดียวที่มองเห็นโอกาสคือนายอภิสิทธิ์ แต่ก็กังวลว่ากลัวจะเหมือนการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคที่ผ่านมา ขนาดนายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรค พูดเชียร์นายอภิสิทธิ์ แทบจะเรียกว่าบังคับกันก็ยังไม่ได้ ดังนั้น จึงไม่ก็รูู้ว่าตอนนี้จะตัดสินใจอย่างไร แต่เห็นว่าถ้าพรรคจะเดินหน้าต่อ และสู้ศึกเลือกตั้ง ก็ต้องเป็นนายอภิสิทธิ์ที่มานำทัพ