จิรายุ หวั่น รมต.เต้าหู้ยี้ จี้ตรวจเข้มคุณสมบัติ แนะนายกฯ ส่ง ‘เท้ง’ ช่วยกรอง

จิรายุ ย้ำคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องไม่เต้าหู้ยี้ ขอ สลค.ตรวจเข้ม แนะนายกฯ ส่งให้ ‘เท้ง’ ช่วยกรองฐานะนั่งร้านน้ำเงิน
เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ สภาฯ และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อไม่ให้เกิด ครม.เต้าหู้ยี้ ขอเรียกร้องให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบคุณสมบัติในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีให้ครบทั้ง 14 หน่วยงาน เพราะในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมา สลค.ได้เคร่งครัดในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกคนอย่างรอบด้าน ซึ่งที่ผ่านมาใช้เวลากว่า 30 วันในการกลั่นกรองคุณสมบัติ และตรวจประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งทุกตำแหน่ง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
“รัฐบาลชุดนี้ต้องไม่เต้าหู้ยี้ พรรคประชาชนในฐานะผู้โหวตเป็นนั่งร้านให้รัฐบาลนี้ ก็ต้องช่วยกันตรวจสอบคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีทุกคน ซึ่งนายกฯ ควรส่งให้หัวหน้าพรรคประชาชน ช่วยกลั่นกรอง ช่วยตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อความโปร่งใส เพราะทุกวันนี้พี่น้องประชาชนไม่เชื่อมั่นในพรรคประชาชนที่ไปทำ MOA ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้กับน้ำเงิน ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันมาตลอด” นายจิรายุ กล่าว