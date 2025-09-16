ปกรณ์วุฒิ แนะเลิกตรรกะแก้ปากท้องก่อนรธน. ยันทำพร้อมกันได้ ชวนเพื่อไทยผ่านกม.เป็นประโยชน์

‘ปกรณ์วุฒิ’ ตอก เลิกตรรกะแก้ปากท้องก่อนแก้ รธน. ชี้ทำพร้อมกันได้ จับตาพฤหัสนี้ ถกกฎหมายล้มละลาย-อากาศสะอาด ชวน ‘เพื่อไทย’ พิจารณาผ่าน กม.ที่เป็นประโยชน์กับ ปชช.
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 16 กันยายน ที่รัฐสภา นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ว่า จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ล้มละลาย ที่ยังค้างอยู่ในระเบียบวาระการประชุม และหากมีการพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพก็จะเข้าสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ต่ออีกฉบับ คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาหลายสัปดาห์เพราะมีหลายมาตรา
นายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น ทั้งเรื่องการจัดการบริหารราชการ และบุคลากรท้องถิ่น การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล การกำหนดอายุผู้สมัคร และวาระการดำรงตำแหน่ง
เมื่อถามถึงการทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะฝ่ายค้าน นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า เริ่มทำงานอย่างไม่เป็นทางการแล้ว ซึ่งสังคมได้รับทราบแล้วว่าเรากำลังจะมีรัฐบาลเสียงข้างน้อย ดังนั้น ได้ประสานกับพรรค พท.ตลอดเวลา ส่วนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะที่เป็นรัฐบาลและมีเสียงข้างน้อยในสภา เขาก็ต้องมาขอความร่วมมือเรื่องต่างๆ จากเรา จึงกลายเป็นความร่วมมือกันทั้ง พรรค ปชน. พรรค พท. และพรรค ภท. เพื่อกำหนดวาระการประชุมในสภา อยากเชิญชวนให้พรรค พท. ในฐานะที่เราเป็นเสียงข้างมากในสภา ผ่านกฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าจะไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทันภายใน 4 เดือน นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้มีความซับซ้อน จะมีก็เพียงแค่ศาลรัฐธรรมนูญตอบในสิ่งที่เราไม่ได้ถามไป แต่บรรยากาศการหารือของทั้งสามพรรคก็เป็นไปได้ด้วยดี เพราะทุกฝ่ายเห็นตรงกัน พยายามหาทางออกร่วมกัน
นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา พรรค ปชน.ได้มีการประชุมถึงเรื่องนี้เช่นกัน นำโดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรค ปชน. ทั้งนี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงมาตราเดียว หากเห็นตรงกันหมดก็จะใช้เวลาไม่นาน โดยคำถามที่หนึ่งใช้มติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส่วนคำถามที่สองอยู่ที่รัฐสภา แก้เพียงคำถามเดียว
เมื่อถามถึงข้อวิจารณ์ที่ระบุว่าอยากให้แก้เศรษฐกิจปากท้องมากกว่าแก้รัฐธรรมนูญ นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า สมาชิกรัฐสภามี 700 คน คงไม่ใช้ทรัพยากรที่มีทั้งหมดทำเรื่องเรื่องเดียว ทุกเรื่องสามารถทำพร้อมกันได้ คิดว่าควรเลิกใช้ตรรกะนี้ได้แล้ว เรื่องต่างๆ มีผู้รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว ทุกอย่างทำพร้อมกันได้ ยืนยันว่ารัฐธรรมนูญนี้ถูกร่างขึ้นโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งไม่มีความชอบธรรมและมีอำนาจนอกระบบที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนจำนวนมาก และเป็นต้นเหตุที่ทำให้การเมืองไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นไปได้ยาก ทุกเรื่องสอดคล้องกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรต้องมีการแก้ไข