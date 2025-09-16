ทักษิณ บ่นคิดถึงหลาน ครอบครัวเอาหนังสือธรรมะ ให้อ่านยามว่าง
วันที่ 16 กันยายน นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากเมื่อวันที่ 15 ก.ย. ซึ่งเป็นวันเยี่ยมญาติวันแรกของนายทักษิณ ชินวัตร โดยล่าสุดวันนี้ นายทักษิณยังคงอยู่ในแดนพยาบาล ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับควบคุมผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว และผู้ป่วยโรคไต นอกจากนี้ จากการเยี่ยมญาติพบว่ามีกำลังใจ และมีบ่นคิดถึงหลาน ส่วนเมนูอาหารวันนี้ มื้อเช้ารับประทานไข่ต้ม และดื่มกาแฟดำ ส่วนมื้ออื่น ๆ ทั่วไป เช่น ก๋วยเตี๋ยว
ทั้งนี้ เมื่อวานญาติยังได้นำหนังสือธรรมะ และหนังสือภาษาอังกฤษมาให้นายทักษิณไว้อ่าน ส่วนกรณีที่เรือนจำฯ มีการเปิดทีวีให้ผู้ต้องขังรับชมระหว่างวัน ผ่อนคลายความเครียดนั้น ทีวีจะเปิดเมื่อขึ้นเรือนนอนประมาณ 17.00 น. เป็นรายการหลากหลาย ที่ผ่านการตรวจสอบว่าไม่มีผลต่อความมั่นคง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในวันนี้เวลา 13.00 น. นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ จะเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณภายในเรือนจำฯ ส่วนครอบครัวของนายทักษิณ มีแนวโน้มจะเข้าเยี่ยมอีกครั้งในวันพุธที่ 17 ก.ย. หรือวันศุกร์ที่ 19 ก.ย. เนื่องจากญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้แค่สัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือ วันพุธและวันศุกร์