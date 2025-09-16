นันทนา โยน ปชน.​-ภท.คุย ส.ว.ข้างมาก ขอเสียงหนุนแก้รธน. จี้พรรคส้ม รับผิดชอบหากไม่สำเร็จ

นันทนา โยน ปชน. – ภท. คุย ส.ว.ข้างมาก ขอเสียงหนุนแก้รธน. เหตุเซ็น MOA กัน จี้พรรคส้มรับผิดชอบ หากไม่สำเร็จ ยํ้า หนุน สสร.ยึดโยงกับประชาชน
เมื่อวันที่ 16 กันยายน น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรกำลังหารือทิศทางยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อยกร่างใหม่ทั้งฉบับ ฝั่ง ส.ว.มีท่าทีอย่างไรว่า ในส่วน ส.ว.เสียงข้างน้อย ยืนยันจะให้มีการยกร่างใหม่มาตั้งแต่ต้น แต่ปัญหาอยู่ที่ ส.ว.เสียงข้างมาก ที่มีท่าทีปฏิเสธการแก้รัฐธรรมนูญมาตลอด เพราะการแก้รัฐธรรมนูญจะต้องได้เสียง ส.ว. 1 ใน 3 หรือ 67 คน ดังนั้น หากพรรคประชาชนได้พูดคุยกับพรรคภูมิใจไทย ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็หวังว่าจะเป็นภารกิจที่พรรคภูมิใจไทยต้องผลักดันให้ ส.ว.เสียงข้างมาก มาลงมติเห็นชอบในการแก้ไขครั้งนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากพรรคภูมิใจไทยผลักดัน คิดว่าจะทำให้ได้เสียง ส.ว.เกิน 67 เสียงหรือไม่ น.ส.นันทนา กล่าวว่า หากทำไม่ได้ ก็ต้องให้พรรคประชาชนมีมาตรการจัดการ เพราะได้เซ็น MOA กับพรรคภูมิใจไทย ว่าต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใน 4 เดือน เป็นความรับผิดชอบอย่างยิ่ง หากพรรคประชาชนไม่สามารถผลักดันให้ ส.ว.มาลงมติได้
เมื่อถามว่า หลังจากนี้ต้องไปพูดคุยกับฝั่ง ส.ว.เสียงข้างมากหรือไม่ น.ส.นันทนา กล่าวว่า ตรงนี้เป็นหน้าที่ของพรรคประชาชน เพราะลงนาม MOA กับพรรคภูมิใจไทย และทั้งสองพรรคก็ทราบว่าต้องใช้เสียง ส.ว. ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ทั้งสองพรรคต้องไปคุยกัน เพื่อให้ ส.ว.เสียงข้างมากมาโหวตสนับสนุนให้ได้
เมื่อถามว่า ส่วนตัวมองว่าสูตรในการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรเป็นอย่างไร น.ส.นันทนา กล่าวว่า คาดหวังว่าอยากได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่ประชาชนเป็นผู้ยกร่าง เพราะรัฐธรรมนูญ 60 มีปัญหาว่าเนติบริกรมายกร่างให้ และมีการหมกเม็ดอำนาจฝากไว้กับองค์กรอิสระอย่างกว้างขวาง และให้ ส.ว.ที่ไม่ได้มาจากประขาชน เลือกคนที่จะเข้าไปในองค์กรอิสระ เราจึงผลักดันให้ สสร.มาจากการเลือกตั้ง แต่การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สสร.ไม่อาจมาจากประชาชนโดยตรง ก็ต้องมาถกเถียงกันว่าจะทำอย่างไร เพื่อให้ยึดโยงกับประชาชนที่สุด