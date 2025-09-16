ชลน่าน ชี้แก้ รธน. ต้องวัดใจ ส.ว. แนะ พท.-ปชน. ถอนร่างเดิมก่อนเสนอใหม่

ชลน่าน เผยแก้ไขรธน.ต้องวัดใจสว.เอาด้วยหรือไม่ แนะพท.-ปชน.ถอนร่างเดิมก่อนเสนอใหม่มั่นใจทุกพรรคพร้อมแก้ไขรธน.
เมื่อวันที่ 16 กันยายน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ว่า จากการหารือที่ผ่านมาพบว่าทุกพรรคเห็นตรงกันว่าจะต้องร่วมกันทำงานเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จากระยะเวลาที่มีอยู่เชื่อว่าสามารถเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญทัน ดังนั้นขั้นตอนแรกคือ ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ต่อที่ประชุมสภา พร้อมเพิ่มหมวดที่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกสภา เพื่อนำไปสู่การทำคำถามประชามติ
นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า สิ่งที่พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนต้องทำ คือการถอนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขมาตรา 256 ที่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่ค้างอยู่ระเบียบวาระตามระเบียบออกก่อน พร้อมนำเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขมาตรา 256 ใหม่ หากทุกพรรคการเมืองจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเห็นชอบร่วมกันเข้าสู่การพิจารณาของสภา เพื่อพิจารณาในวาระแรก ซึ่งสามารถรับหลักการได้พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณา ก่อนปิดสมัยประชุมนี้ พอเปิดในเดือนธันวาคม ก็สามารถพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ได้เลย
“ที่น่าเป็นกังวลในการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้คือ สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.จะเห็นชอบด้วยหรือไม่ หาก ส.ว.ไม่เห็นชอบด้วย ทุกอย่างที่ทำมาทั้งหมดก็จบลง เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราใดก็ตามต้องได้รับความเห็นชอบจาก สว.ไม่ต่ำกว่า 67 เสียงหรือ 1 ใน 3 ของจำนวน สว.ที่มีอยู่ ดังนั้นหาก สว.ไม่เอาด้วยก็ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ทุกอย่างที่ทำมาไปต่อไม่ได้อย่างแน่นอน” นพ.ชลน่าน กล่าว