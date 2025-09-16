อยากให้ลืมเราจะ ‘จำ’! น.ศ. แถลงจัดรำลึก 49 ปี 6 ตุลา ปลุกสังคมไม่สิ้นหวัง จี้หยุดขังเสรีภาพ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมจารุพงษ์ ทองสินธุ์ ตึกกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เครือข่ายจัดงานรำลึก 6 ตุลาฯ 2519 ร่วมกับ
ชมรมโดมรวมใจ แถลงข่าวจัดงานรำลึก 49 ปี 6 ตุลาฯ ‘ขุนเขาไม่อาจขวาง สายทางเที่ยงธรรมได้’
นำโดย นายสุเทพ สุริยะมงคล อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ปี 2517 และประธานชมรมโดมรวมใจ, น.ส.ฉันทพิชญา เหมนิธิ ประธานเครือข่ายนักศึกษาจัดงานรำลึกฯ ร่วมด้วย น.ส.ณัฐนิช ดวงมุสิทธิ์ หรือ ใบปอ นักเคลื่อน ไหวทางการเมือง, น.ส.อพิชญา วิทยากุล, นายธีรภัทร ศุภพิทักษ์ไพบูรล์, นายณัฏฐกิตติ์ พงศ์ปรีดา เป็นต้น
นายสุเทพกล่าวว่า เรามาจัดงานวันนี้ เพื่อระลึกถึงคนที่เสียชีวิตไปในวันนั้น ระลึกถึงความรุนแรงที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ซึ่งคนรุ่นหลังแทบไม่เชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมไทย ความรุนแรงยังคงมีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
“ผมได้ข่าวเรื่องเศร้าๆ แค่เขาคิดไม่เหมือนกับชนชั้นนำ ทั้งชีวิตของเขาผูกติดกับเงินเกษียณอายุ หลังออกจากห้องขัง เขาหมดเนื้อหมดตัว บางคนถึงขั้นไม่มีค่าเดินทางเพื่อไปสู้คดี’ เราจะอยู่กันอย่างนี้หรือ” นายสุเทพกล่าว และว่า
ต้องหาทางที่จะทำให้สังคมไทย เดินไปในแนวทางที่ควรจะเป็น
ด้าน น.ส.ฉันทพิชญา ประธานเครือข่ายนักศึกษาจัดงานรำลึกฯ กล่าวว่า ปีนี้เรามาในหัวข้อ ‘ขุนเขาไม่อาจขวาง สายทางเที่ยงธรรมได้’ ตั้งใจที่จะสร้างความหวังให้กับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน โดยมี 4 ประเด็นหลักที่จะกล่าวถึง
น.ส.ฉันทพิชญากล่าวต่อว่า ในห้วงเวลานี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความท้อแท้ต่อสถานการณ์บ้านเมืองย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของผู้คน ทว่า แม้สถานการณ์จะสิ้นหวังอย่างไร เราก็ยังยืนยันที่จะจุดประกายความหวังและศรัทธา เพื่อส่องนำทางไปสู่เสรีภาพ ที่เราถวิลหาด้วยกัน
งานรำลึกในปีนี้ มีความตั้งใจที่จะฉายภาพความเป็นอื่น ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ เชื่อมโยงมาถึงความเป็นอื่น ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน จากวาทกรรมการที่กล่าวหาว่านักศึกษา 6 ตุลาฯ เป็นพวกญวน พวกแกว หรือการสร้างวาทกรรม ‘ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป’ สู่ปัจจุบันที่ก็ยังพบความพยายามในการทำให้ผู้เห็นต่างทางการเมืองกลายเป็นอื่นอยู่ดี
โดยการตีตราด้วยกฎหมาย การแปะป้ายว่าเป็นพวกชังชาติ จนนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้จบ โดยแรงบันดาลใจในการออกแบบแก่นเนื้อหาในปีนี้นั้น มาจากเทปเพลงยุคหลัง 6 ตุลาฯ ในอัลบั้ม ‘เพลงกวี เพลงชีวิต’ ของ วิสา คัญทัพ ซึ่งได้ฉายภาพความหวังท่ามกลางสถานการณ์อันสิ้นหวัง ในห้วงเวลานั้นขึ้นมา โดยได้นำท่อนหนึ่งจากเพลง กำลังใจ ของ วิสา คัญทัพ ที่ร้องว่า ‘ขุนเขาไม่อาจขวาง สายทางเที่ยงธรรมได้’ มาเป็นตัวแทน ของกำลังใจในเส้นทางการต่อสู้ ให้แก่เพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเรา”
น.ส.ฉันทพิชญากล่าวว่า นอกจากจะฉายภาพของความเป็นอื่นที่เกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นการต่อสู้เพื่อสังคมแห่งเสรีภาพและความเท่าเทียมที่ยังไม่สิ้นสุด
เราคงไม่อาจไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้หากผู้คนยังคงรู้สึกสิ้นหวังเช่นนี้ โดยตราสัญลักษณ์ 49 ปี 6 ตุลาฯ ได้ดัดแปลงแบบตัวอักษรมาจาก ‘ประติมานุสรณ์ 6 ตุลาฯ’ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ นกสีเหลืองด้านล่างมาจากเพลง นกสีเหลือง ของ วินัย อุกฤษณ์ โทนสีที่ใช้ได้รับแรงบันดาลใจมา จากปกเทป ‘เพลงกวี เพลงชีวิต’ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้าย แต่ก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปด้วยความหวัง’
“สุดท้ายนี้ เราจะจดจำความโหดร้าย ความรุนแรงของเหตุการณ์สังหารหมู่ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ไปพร้อมๆ กับการต่อสู้อย่างมีความหวัง เพราะเรายังเชื่อมั่นว่า ความยุติธรรมจะเกิดขึ้น และสามารถสร้างสังคมที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ได้
เราเพียงแต่หวังว่าจะได้อยู่ในสังคมที่ทุกคนได้รับการคุ้มครองในสิทธิเสรีภาพ ไม่มีใครต้องถูกจับกุมคุมขัง เพียงเพราะออกมาใช้สิทธิ เรียกร้องหาสิ่งที่พวกเขาควรจะได้รับอยู่แล้ว
เขาอยากให้เราลืม เราจะจดจำ เขาอยากให้เราหมดหวัง เราจะมีหวัง” น.ส.ฉันทพิชญากล่าว
สำหรับ กำหนดการจัดงาน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่บริเวณสวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
เวลา 06.00 – 07.30 น. เปิดลงทะเบียน
เวลา 07.30 – 08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป
เวลา 08.00-09.30 น. วิธีการ และการวางพวงมาลารำลึก
เวลา 09.30-10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ รำลึกครบรอบ 49 ปี 6 ตุลาคม 2519
เวลา 10.00 -10.30 น. พิธีมอบรางวัล จารุพงษ์ ทองสินธุ์ เพื่อประชาธิปไตย ประจำปี 2568 โดย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 10.30 -11.00 น. พิธีมอบรางวัลสิทธิมนุษยชนคนธรรมดา โดย มูลนิธิศักยภาพชุมชน
จากนั้น ที่บริเวณหอประชุมศรีบูรพา
เวลา 11.30 -12.30 น. การกล่าวรำลึกเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และแสดงความอาลัยต่อวีรชน
เวลา 12.40-13.40 น. การแสดงละคร Ultramarine : THREAT โดยลานยิ้มการละคร
เวลา 13.50 – 15.20 เสวนาวิชาการในหัวข้อ “จาก 6 ตุลาฯ ถึงปัจจุบัน รัฐไทยเบียดขับใครให้กลายเป็นอื่นบ้าง”
เวลา 15.30-16.30 น. การแสดงละครเวที ‘6 ตุลา x ราโชมอน’ โดย Politcle Theatre
ต่อมา บริเวณสวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
เวลา 16.00 -16.30 น. เปิดลงทะเบียน Walking tour ย้อนวันวานไปเมื่อ 6 ตุลาฯ 2519
เวลา 16.30 – 18.30 น. เริ่มกิจกรรม Walking tour ตะลอนทัวร์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมการบรรยายโดยผู้ที่ผ่านเหตุการณ์จริง
เวลา 18.40-19.00 น. การแสดงงิ้วล้อการเมือง โดย อุปรากรจีนล้อการเมือง
เวลา 19.00-19.30 น. ปราศรัยประกาศข้อเรียกร้องทางการเมือง
เวลา 19.30 – 20.00 น. จุดเทียนรำลึก และบรรเลงเพลง โดย วงสามัญชน
นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของบูธกิจกรรมจากเครือข่ายต่างๆ บริเวณข้างหอประชุมศรีบูรพา ตั้งแต่ เวลา 11.00 – 18.00 น.
ด้าน น.ส.ณัฐนิช หรือ ใบปอ กล่าวว่า ประเด็นที่ 3 ส่วนของนิทรรศการที่จะจัดแสดงในงานรำลึก 49 ปี 6 ตุลาฯ ปีนี้จะมาในธีม ‘ขุนเขาไม่อาจขวาง สายทางเที่ยงธรรมได้’ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
นิทรรศการแรกภายใต้ชื่อ ‘ความทรงจำสีเลือด ปกปิด บิดเบือน เลือนลืม จดจำ’ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 1.ปกปิด มาจากความทรงจำร่วม 2.บิดเบือน การทำให้เป็นอื่น 3.เลือนลืม คือเรื่องการแสดงออก และ 4.จดจำ มาในเรื่องของวัฒนธรรมมวลชน
นิทรรศการส่สนที่ 2 มีชื่อว่า ‘6 ตุลาฯ จารุพงษ์อยู่ที่ไหน’ ซึ่งจะจัดแสดงคู่ขนานกับกิจกรรม Walking tour ให้ผู้ชมได้เดินผ่านสถานการณ์จริงของเหตุการณ์ และพบชิ้นงาน รวมถึงตั้งคำถามเกี่ยวกับความทรงจำ 6 ตุลาฯ
“ไม่ใช้เพียงเดินชม หรือเดินตามหา แต่เราจะได้ร่วมขุดคุ้ยความทรงจำ บุคคล หรือเรื่องราวที่ได้ถูกทไให้หายไปร่วมกัน โดยการใช้ชื่อ ‘จารุพงษ์ อยู่ที่ไหน ?’ ยังทำหน้าที่เป็นทั้งคำถามและคำประกาศไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้ย้อนถามตนเองว่า ใครกันที่หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ และเราจะทำให้เขากลับมาอยู่ในความทรงจำได้อย่างไร” น.ส.ณัฐนิชกล่าว
ต่อมา น.ส.อพิชญา วิทยากุล กล่าวถึง ‘สินค้าที่ระลึก’ โดยในปีนี้จัดทำขึ้น 3 อย่าง ได้แก่ เสื้อยืดคอกลม เนื้อผ้าคอตตอน-โพลีเอสเตอร์ พิมพ์โลโก้ 49 ปี 6 ตุลาฯ สีฟ้าน้ำทะเล (349 บาท), ที่เปิดขวด พิมพ์โลโก้ 49 ปี 6 ตุลาฯ พร้อมข้อความ ‘ขุนเขาไม่อาจขวาง สายทางเที่ยงธรรมได้’ (99 บาท) , แก้วเก็บความเย็น พิมพ์โลโก้ 6 ตุลาฯ 2519 (249 บาท) โดยรายได้เพื่อสมทบทุนจัดงานรำลึก 6 ตุลาฯ