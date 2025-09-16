สิริพงศ์ ชู ‘คนละครึ่ง’ เป็นนโยบายเรือธงรบ.ภูมิใจไทย มั่นใจ รถไฟฟ้า 40 บาททำได้แน่

สิริพงศ์ ชู ‘คนละครึ่ง’ เป็นนโยบายเรือธง รัฐบาลภูมิใจไทย พร้อมผลักดันปัญหาชายแดน-ราคาพลังงาน – ค่าไฟ เป็นนโยบายเร่งด่วน ชี้ นโยบายรถไฟฟ้า 40 บาท ทำได้แน่ หลังพ.ร.บ.ตั๋วร่วมผ่าน ย้ำ แถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้สิ้นเดือนนี้
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงความชัดเจนในเรื่องของการทูลเกล้าฯ ถวายรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาลอนุทิน 1 ว่า ภายในสัปดาห์นี้
ส่วนนโยบายเร่งด่วนหลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พรรคภูมิใจไทยมีนโยบายใดที่จะเร่งผลักดันบ้าง นายสิริพงศ์ กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยมีนโยบายเรือธง คือ โครงการคนละครึ่ง ซึ่งมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก แต่ก็มีเสียงตอบรับที่ดีเช่นกัน โดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส ว่าที่รมว.คลัง ก็มีการทำการบ้านอย่างหนัก เมื่อคืน (15 ก.ย.) ประมาณเวลา 23.00 น. ยังมีการส่งข้อความว่ามีการประชุมแนวทางโครงการนี้อยู่ เรียกได้ว่าทำงานกันอย่างหนัก
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ไปพูดในที่ประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เรื่องการควบคุมราคาพลังงาน ที่มีแนวโน้มว่าไตรมาสแรกของปีหน้าค่าไฟฟ้าจะลดลงได้ พร้อมปรับลดค่าเชื้อเพลิง ที่กำลังดูแนวทางว่าจะสามารถปรับลดได้ขนาดไหน รวมถึงนโยบายชายแดนไทยกัมพูชา เป็นปัญหาที่พรรคภูมิใจไทย ปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนมีความเดือดร้อนมาก ซึ่งแนวทางที่นายกฯ ให้ไปมีความชัดเจนว่าจะไม่เปิดด่านอย่างแน่นอน จนกว่าประเทศกัมพูชาจะทำให้สถานการณ์ชายแดนกลับมาเป็นปกติ พร้อมย้ำว่าในระยะเวลาอันสั้นหากกัมพูชาไม่ดำเนินการ ที่จะทำให้ชายแดนกลับมาเป็นปกติก็จะไม่มีการเปิดด่าน
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ นายกฯยังให้แนวทางกับ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ว่าที่รมว.พาณิชย์ แก้ปัญหาให้กับพ่อค้าแม่ค้าแนวชายแดน โดยการหาช่องทางการค้าใหม่ๆ ให้สามารถค้าขายเลี้ยงชีพได้ และยังให้นายเอกนิติ ดูแนวทางการเชิญชวนให้นักลงทุน ที่ไปลงทุน Thailand Plus One ให้ย้ายฐานการผลิตจากกัมพูชามาที่ประเทศไทย
ส่วนนโยบายรถไฟฟ้า 40 บาท นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เป็นแนวทางที่พรรคภูมิใจไทยมีแนวคิดว่า จะเริ่มตั้งแต่รถเมล์ไฟฟ้า 20 บาทก่อน ซึ่งเป็นการกำหนดเพดานราคาคล้ายกับเป็นตั๋วบุฟเฟต์ ยกตัวอย่างจากในราคาตามระยะทาง และกำหนดที่สูงสุด สมมติตัวเลขที่ 30 บาท ก็จะไม่มีการจ่ายเพิ่มจากนี้อีก ซึ่งรถไฟฟ้าก็จะเป็นลักษณะแนวคิดคล้ายกัน ซึ่งในวันนี้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตั๋วร่วม อยู่ในขั้นพิจารณาของวุฒิสภา หากวุฒิสภาส่งกลับแล้วไม่มีการแก้ไข และสภาสามารถเดินหน้าต่อได้ทันที พ.ร.บ.ตั๋วร่วม ก็จะทำให้ก็จะทำให้ราคารถไฟฟ้าถูกลงอย่างมีนัยยะสำคัญ เมื่อพ.ร.บ.ตั๋วร่วมผ่านแล้วคิดว่านโยบายรถไฟฟ้า 40 บาท ก็จะมีความเป็นไปได้
นายสิริพงศ์ กล่าวถึงความคืบหน้าของร่างแถลงนโยบายด้วยว่า ตอนนี้กำลังปรับปรุง ซึ่งจะมีนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ ที่ดูแลแต่ละกระทรวงมาหารือกัน พรรคภูมิใจไทยจะต้องมาดูว่านโยบายที่เขียนมาเป็นอย่างไร ซึ่งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะแถลงต่อรัฐสภา โดยยืนยันว่า เสร็จสิ้นก่อนสิ้นเดือนนี้