สิริพงศ์ ชี้ ระงับบัญชีม้าไม่กระทบ คนละครึ่ง รอ ธปท.แก้เวลาอายัดเหลือ 4 ชม.

“สิริพงศ์” ชี้ ระงับบัญชีม้าไม่กระทบ “คนละครึ่ง” รอ “ธปท.” หารือแก้เวลาอายัดเหลือ 4 ชม. มอง คนแห่ถอนเงินแค่ระยะสั้น พร้อมเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ ปชช.
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย(ภท.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภท. ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการระงับ อายัดบัญชีม้าในขณะนี้ ว่า พรรคภูมิใจไทยทราบเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้อยู่ในวงกว้าง อาจจะมีบางกลุ่มที่มีการเทรดบิทคอยน์หรือเงินดิจิทัล และได้รับเงินโอนเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันต่างประเทศ จึงถูกระงับบัญชีครั้งละ 3 เดือน รวมถึงผู้ที่ได้รับการโอนเงินจากบัญชีม้าจริงๆ อีกทั้งบางรายก็ถึงขั้นล้มละลายถูกปิดทุกช่องทางการเงินไม่สามารถกู้ยืมได้
นายสิริพงศ์ กล่าวต่อว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วง อีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็ออกมาแถลงถึงการพิจารณาระยะเวลาในการระงับจาก 3 วัน เป็นภายใน 4 ชม. แต่ยังคงต้องหารือกับอีกหลายหน่วยงาน พร้อมย้ำว่า การระงับบัญชีม้าดังกล่าว จะไม่กระทบกับโครงการคนละครึ่ง ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล เพราะโครงการจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี
ส่วนเสถียรภาพของธนาคาร ที่ขณะนี้มีประชาชนแห่ถอนเงินสดออกมา นายสิริพงศ์ มองว่า เป็นปรากฏการณ์ระยะสั้น แต่สิ่งที่ต้องเร่งทำคือการแก้ปัญหา และสร้างความมั่นใจให้เร็วที่สุด และขณะนี้ธปท.ก็ดำเนินการอยู่