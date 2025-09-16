จับตา ครม.อนุทิน 1 คาดทูลเกล้าฯเร็วสุดเย็นนี้ อย่างช้าพรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความคืบหน้าการทูลเกล้าฯ รายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุทิน 1 คาดว่าจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯได้เร็วที่สุดคือเย็นวันนี้ (16 ก.ย.) หรืออย่างช้าที่สุดวันพรุ่งนี้ (17 ก.ย.) ซึ่งต้องรอความชัดเจนจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
ขณะที่บรรยากาศพรรคภูมิใจไทยในช่วงเช้ายังคงเงียบเหงา มีแกนนำพรรคเดินทางเข้าที่ทำการพรรค อาทิ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรค นายทรงศักดิ์ ทองศรี ว่าที่ รมช.มหาดไทย นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เบื้องต้นยังไม่มีกำหนดการเดินทางเข้าพรรคในวันนี้